宏利上市25周年誌慶 於港交所舉行收市敲鑼儀式

宏利亞洲總裁兼首席執行官韋寧頓表示：「我們在25年前上市時已在香港扎根逾百年，上市至今我們所取得的成績有目共睹，是宏利發展史上的重要里程碑。25年來，我們在港交所的市值由當年大約 470 億港元躍升至超過 4,000 億港元，為股東帶來超過 1,000% 的總回報。現時，每三位香港市民中就有一位是我們的客戶，這不但令我們引以為傲，並且充分印證了宏利與香港的緊密連繫。我們很榮幸能一直以香港特區作為拓展亞洲業務的基地，並深信香港必將繼續成為宏利在區内業務的重要支柱。」

出席盛會的嘉賓包括：宏利亞洲總裁兼首席執行官韋寧頓、宏利香港及澳門行政總裁白凱榮、宏利亞洲及香港的其他管理高層成員、宏利香港代理人團隊中200位表現卓越的精英。此外，港交所主席唐家成、行政會議成員及立法會議員陳健波、保險業監管局長期業務執行董事呂愈國均蒞臨出席是次典禮。

宏利香港及澳門行政總裁白凱榮表示：「在慶祝宏利上市周年之際，我們回顧了宏利香港過去 25 年來的驕人發展歷程。期間，我們的員工隊伍大幅增長五倍至 2,600 人，專業代理人數目也增加至超過 10,000 人。這些成就反映了客戶對我們堅定不移的信任、我們員工及專業代理人團隊的努力耕耘、銀保業務長期合作夥伴的鼎力支持，以及香港充滿活力的營商環境。」

展望未來，宏利將致力與香港一同成長，進一步鞏固香港作為國際金融中心的地位。宏利將繼續憑藉其優秀團隊及企業文化，滿足客戶不同階段的需要，並通過各類創新產品和科技，為客戶成就更健康、更美好的生活。宏利對未來市場發展前景充滿信心，熱切期待下一個創新里程，並不斷為同事、客戶以至整個行業提升水平。

[1] 強積金市佔率按強積金計劃保薦人的強積金管理資產及預計淨流入計算。資料來源：截至2024年6月30日的《Mercer強積金市場佔有率報告》。

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宏利於香港開展業務超過125年，多年來一直深受信賴。自1897年在亞洲開業至今，宏利已發展成為香港主要金融服務機構之一，為香港及澳門逾250萬位客戶提供多元化的保障及財富管理產品和服務。我們致力於幫助客戶輕鬆作出明智抉擇，實現精彩人生。

宏利香港通過宏利國際控股有限公司持有宏利人壽保險（國際）有限公司、宏利投資管理（香港）有限公司、宏利公積金信託有限公司。

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宏利金融有限公司是全球領先的金融服務供應商，致力於幫助大眾輕鬆作出明智抉擇，實現精彩人生。本公司提供理財建議和保險方案，環球總部設於加拿大多倫多，在加拿大、亞洲和歐洲以「宏利」的名稱營運，而在美國主要以「恒康」的名稱經營。本公司通過其全球財富與資產管理部「宏利投資管理」，為全球個人客戶、機構客戶及退休計劃成員提供服務。截至2023年底，本公司有超過38,000名員工、超過98,000名代理人，以及數以萬計的經銷合作夥伴，為3,500多萬名客戶提供服務。本公司在多倫多、紐約及菲律賓證券交易所以股份代號MFC上市，在香港交易所則以股份代號945上市。

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