盈富基金慶祝25載茁壯成長並擴張全球

香港特別行政區政府財政司司長陳茂波在慶典上致辭，他表示：「25年以來，盈富基金與本港資本市場一起跨越種種挑戰，展現出非凡韌性，獲本港、內地以至國際間有意投資於恒生指數成份股的投資者信任。盈富基金為投資者提供了便捷的渠道，便利他們投資於多元化的香港股票組合，以有效降低集中風險。」

盈富基金監督委員會主席王國龍表示：「盈富基金資產管理規模不斷壯大，成為市場上規模最大的ETF，是香港作爲全球金融、商業和創業活動中心的成功例證。恒生投資憑藉其植根香港、與社區緊密聯繫，以及其在行業中的豐富經驗，皆足以令其成為盈富基金理想的經理人。」

恒生投資為恒生銀行之全資附屬公司，自2022年成為盈富基金經理人。恒生銀行執行董事兼行政總裁施穎茵表示：「盈富基金目前在所有香港股票中排名第一，清楚地反映了其在市場中的重要性及投資者的信心。我們正將香港的資本市場擴展到新的地區。在過去兩年，盈富基金和恒生銀行有著非常緊密的連繫。香港的金融穩定、市場繁榮和個人財富增長機會顯然是香港及其成功的核心所在。展望未來，恒生投資將進一步拓展盈富基金至全球各地，吸引更多海外投資，並與世界分享香港的活力和動力。」

憑藉香港作為連接內地與世界的超級聯繫人之獨特定位，盈富基金擴展至不同的主要市場，拓闊其所及的海外投資者。在2022年，盈富基金被納入互聯互通機制並且引進人民幣交易櫃台，開放予內地投資者，促進跨境資金流動，並加強香港作為全球離岸人民幣業務樞紐的地位。

去年，首隻以盈富基金為基礎投資的預托證券在泰國證券交易所掛牌上市，開拓了亞洲投資者的投資渠道。上月SAB Invest恒生香港ETF亦在沙特交易所（Tadawul）掛牌上市，悉數投資於盈富基金，此聯接基金為中東投資者提供了進入香港資本市場的獨有途徑。

恒生投資管理有限公司董事兼行政總裁李佩珊表示：「自接任成為盈富基金經理人後，恒生投資一直致力於擴大其全球影響力，不但在內地和亞洲地區推出新的投資渠道到，更在中東市場推出新投資產品，為香港股票市場引入新資金。我們將繼續致力在全球探索新市場，增加投資渠道，以進一步發展盈富基金。」

憑藉堅實的基礎和明確的未來發展策略，盈富基金具備優越的條件延續香港傳奇，繼續成為香港金融市場的基石。

SOURCE 恒生銀行