盈富基金慶祝25載茁壯成長並擴張全球

新聞提供者恒生銀行
12 11月, 2024, 20:59 CST
資產管理規模增大4倍 版圖遍及内地、泰國及中東
香港2024年11月12日 /美通社/ -- 香港首隻交易所買賣基金（「ETF」）—— 盈富基金今天（11月12日）慶祝成立25周年。過百位重要翹楚聯同出席慶祝活動，並由香港特別行政區政府財政司司長陳茂波、盈富基金監督委員會主席王國龍、恒生銀行執行董事兼行政總裁施穎茵及恒生投資管理有限公司（「恒生投資」）董事兼行政總裁李佩珊主持慶典。
自1999年上市以來，盈富基金已成為香港金融實力和發展的象徵，突顯了香港作為國際金融中心的領先地位。盈富基金為全球各地的零售和機構投資者提供了涉足香港股票市場的高效途徑。截至2024年10月2日，盈富基金的資產管理規模（AUM）達1,780億港元，較初發行時增長4倍。
香港特別行政區政府財政司司長陳茂波在慶典上致辭，他表示：「25年以來，盈富基金與本港資本市場一起跨越種種挑戰，展現出非凡韌性，獲本港、內地以至國際間有意投資於恒生指數成份股的投資者信任。盈富基金為投資者提供了便捷的渠道，便利他們投資於多元化的香港股票組合，以有效降低集中風險。」
盈富基金監督委員會主席王國龍表示：「盈富基金資產管理規模不斷壯大，成為市場上規模最大的ETF，是香港作爲全球金融、商業和創業活動中心的成功例證。恒生投資憑藉其植根香港、與社區緊密聯繫，以及其在行業中的豐富經驗，皆足以令其成為盈富基金理想的經理人。」
恒生投資為恒生銀行之全資附屬公司，自2022年成為盈富基金經理人。恒生銀行執行董事兼行政總裁施穎茵表示：「盈富基金目前在所有香港股票中排名第一，清楚地反映了其在市場中的重要性及投資者的信心。我們正將香港的資本市場擴展到新的地區。在過去兩年，盈富基金和恒生銀行有著非常緊密的連繫。香港的金融穩定、市場繁榮和個人財富增長機會顯然是香港及其成功的核心所在。展望未來，恒生投資將進一步拓展盈富基金至全球各地，吸引更多海外投資，並與世界分享香港的活力和動力。」
憑藉香港作為連接內地與世界的超級聯繫人之獨特定位，盈富基金擴展至不同的主要市場，拓闊其所及的海外投資者。在2022年，盈富基金被納入互聯互通機制並且引進人民幣交易櫃台，開放予內地投資者，促進跨境資金流動，並加強香港作為全球離岸人民幣業務樞紐的地位。
去年，首隻以盈富基金為基礎投資的預托證券在泰國證券交易所掛牌上市，開拓了亞洲投資者的投資渠道。上月SAB Invest恒生香港ETF亦在沙特交易所（Tadawul）掛牌上市，悉數投資於盈富基金，此聯接基金為中東投資者提供了進入香港資本市場的獨有途徑。
恒生投資管理有限公司董事兼行政總裁李佩珊表示：「自接任成為盈富基金經理人後，恒生投資一直致力於擴大其全球影響力，不但在內地和亞洲地區推出新的投資渠道到，更在中東市場推出新投資產品，為香港股票市場引入新資金。我們將繼續致力在全球探索新市場，增加投資渠道，以進一步發展盈富基金。」
憑藉堅實的基礎和明確的未來發展策略，盈富基金具備優越的條件延續香港傳奇，繼續成為香港金融市場的基石。
SOURCE 恒生銀行
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