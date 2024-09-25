澳門回歸25週年，CNN《Next Stop》探索澳門的悠久傳承與現代風貌

CNN隨後拜訪了Nativo Toys，這是一家由澳門出生的Anny Chong和她的丈夫Felipe Wong創辦的玩具設計公司。夫妻倆結合自身藝術背景，創作出代表他們心中澳門的玩具人偶。他們的旗艦系列"MoeJoe"展示了靈感來源於嘻哈文化的塗鴉風格狗狗。對這些設計師而言，玩具不僅僅是孩子們的玩物，它還是一門大生意，尤其在來自中國大陸的收藏家中特別受歡迎。

澳門的手工釀酒廠Funny Eye最初是三位大學朋友的愛好，他們在家中開始釀酒。六年後，Funny Eye擁有了自己的釀酒廠和品酒室，推出了芒果糯米啤酒和葡式蛋撻啤酒等特色口味。CNN採訪了創始人Crystal Kwok，她分享了對手工啤酒的熱情，以及Funny Eye在澳門創業環境中的成功與挑戰。

澳門擁有豐富的歷史與文化，既有中國元素，也有歐洲影響，在其美食中得到了很好的體現。Albergue 1601致力於保留澳門的葡亞文化遺產，菜單上有傳統葡萄牙菜餚，大部分葡萄酒來自葡萄牙。餐廳位於一處有著兩百年古樟樹環繞的庭院中，增添了真實感，迎合了遊客不斷變化的口味。

建於填海土地上的澳門國際機場是中國南方最小的主要機場之一。隨著澳門在博彩之外大力投資多元化，對提升澳門與世界其他地方的連通性需求日益增加。面對有限土地的挑戰，澳門特別行政區努力提升旅遊經濟，國際機場的運營者表示，機場在這一進程中將發揮重要作用。

Next Stop (Macao)預告片: http://bit.ly/3BqETCc

Next Stop (Macao)圖片：http://bit.ly/3MMlgXR

30分鐘特別節目播出時間：

9月28日（星期六）中午12點30分（香港時間）

9月29日（星期日）上午9點30分（香港時間）

9月30日（星期一）凌晨3點（香港時間）

10月27日（星期日）下午6點（香港時間）

關於CNN國際新聞網絡

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SOURCE CNN International