「第26屆DigiCon6 ASIA大賞」亞洲總選頒獎典禮 香港動畫再次在亞洲地區的競賽中脫穎而出

Morph Workshop勇奪DigiCon6 ASIA Best Story 獎

香港2024年10月30日 /美通社/ -- 香港數碼娛樂協會在文創產業發展處贊助下，與日本東京廣播電視控股股份有限公司 (TBS控股公司) 合辦「第26屆DigiCon6 ASIA大賞」香港區比賽，致力發掘及支持有潛質的藝術創作人才，幫助他們向外推廣其數碼內容作品，開拓市場。香港區比賽中獲獎的作品將派代表參加在日本舉行的「第26屆DigiCon6 ASIA 大賞」亞洲總選，與來自亞洲其他13個國家/地區的優秀作品同台競技。今年，香港再次從競爭激烈的賽事中脫穎而出，這已經是香港過去數年多次奪得殊榮的延續。來自各國的作品均具備極高水準，競爭異常激烈，香港動畫再一次以實力取勝。

「DigiCon6 ASIA 大賞」(大賞) 是亞洲區內一項卓越的數碼內容創作比賽，今屆大賞共有14個亞洲國家和地區參與，除了香港，還有孟加拉、中國大陸、印度、印尼、伊朗、日本、韓國、寮國、馬來西亞、蒙古、斯里蘭卡、台灣同泰國。

今屆香港代表之一的Morph Workshop，憑著其參賽動畫作品《鳶緣如風》，以出色的質量、扣人心弦的故事情節和先進的技術表現，在亞洲總選中勇奪「Best Story」獎項。作品不僅在視覺效果上達到極高的水準，其創新的敘事手法與深刻的情感共鳴，更讓評審團留下深刻印象。透過精湛的動畫技術和細膩的故事鋪陳，Morph Workshop再次將香港動畫推上另一個高峰，充分展示了香港創作團隊在國際舞台上的競爭力與卓越實力。

香港數碼娛樂協會主席彭子傑先生表示：「香港的動畫創作人才一向拼搏不懈，追求卓越。他們不但用心提升自己的技術，還勇於擴闊視野，與國際標準接軌，這令來自世界各地的評審團能夠輕易理解和欣賞香港作品的獨特魅力。我深信業界未來亦會繼續努力，推動創新香港動畫，為香港創作帶來更大成就，讓本地作品繼續在國際舞台上大放異彩，獲得肯定。」

「第26屆DigiCon6 ASIA大賞」香港區比賽頒獎典禮將於下年四月舉行，以表揚在香港區比賽獲獎的優秀動畫作品。

有關香港數碼娛樂協會

香港數碼娛樂協會於1999年成立，是一個非牟利組織，致力推動香港的數碼娛樂業發展。協會的使命為藉著推動本地發展商之共同合作，促進行業的繁榮、開拓及發展數碼娛樂市場、推動本地行業的技術發展，藉此增加本地產品的國際競爭力、促進數碼娛樂業與其他相關行業之溝通，包括玩具業、娛樂業及視像遊戲業、建立數碼娛樂的良好形象、以及致力保護知識產權及打擊翻版軟件。欲知更多關於香港數碼娛樂協會，請瀏覽www.hkdea.org。

有關文創產業發展處

文創產業發展處於2024年6月成立，前身為「創意香港」，是香港特別行政區政府文化體育及旅遊局轄下專責為文化和創意業界提供一站式服務與支援的辦公室，致力為香港營造有利的環境，促進藝術、文化及創意業界的產業化發展。現時的策略重點為培育人才及促進初創企業的發展、開拓市場、推動更多跨界別、跨文化藝術領域的合作、推動文化藝術和創意業界產業化發展，以及推動香港成為亞洲創意之都，並在社會營造創意氛圍，以落實國家《十四五規劃綱要》下香港作為中外文化藝術交流中心的定位。網頁：www.ccidahk.gov.hk。

SOURCE 香港數碼娛樂協會