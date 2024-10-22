天合光能第27次創造世界紀錄，n型TOPCon太陽電池效率實現新突破

常州2024年10月22日 /美通社/ -- 10月20日，天合光能光伏科學與技術全國重點實驗室宣佈，其自主研發的高效n型i-TOPCon電池，經德國哈梅林太陽能研究所（ISFH）下屬的檢測實驗室認證，最高電池效率達到25.9%，創造了大面積產業化n型單晶硅TOPCon電池效率新的世界紀錄，這是天合光能第27次創造和刷新世界紀錄。

天合光能這一突破世界紀錄的電池，採用了天合光能首創的210×182mm2大面積矩形工業級磷摻雜的直拉法n型硅片襯底，融合了優秀的量子隧穿鈍化接觸技術、低復合電流密度的發射極技術、正背面光學陷阱設計以及先進金屬化等創新技術，實現電池光學和電學性能的顯著提升。

「我們非常高興地宣佈技術團隊的最新成果，大面積高效n型i-TOPCon電池經過德國ISFH CalTech認證最高效率達到25.9%，這不僅是新的大面積TOPCon電池效率紀錄，更打破了從2017年以來Fraunhofer ISE創造並保持的n型TOPCon電池的世界紀錄。標誌著TOPCon技術打開新的提效空間，TOPCon雖然是目前產業化成熟度最高、產業生態最豐富協同效率最高、製造成本最低的技術，但在技術上未來仍有很大的發展空間和技術潛力。」天合光能副總裁、光伏科學與技術全國重點實驗室副主任陳奕峰博士說。

天合光能TOPCon研發始於2015年，天合光能率先在國內開展TOPCon研究並形成首個專利，首創性提出正背接觸的「i-TOPCon」雙面電池結構及其工藝流程。2018年，天合光能率先開展i-TOPCon電池的產業化，致力於引領先進技術的產業化進程，推動行業發展。2019年，天合光能創造了大面積i-TOPCon電池的世界紀錄，並入選馬丁•格林主編的太陽電池世界紀錄Efficiency Table及美國NREL太陽電池世界紀錄版圖。

2023年5月，天合光能創新推出新一代i-TOPCon Advanced技術，疊加210產品技術的全面應用，至尊210+N型700W+組件於同年8月實現量產，天合光能也成為行業率先實現TOPCon組件量產功率突破700W的組件製造商；同年12月，天合光能宣佈新一代n型i-TOPCon Advanced電池技術再次升級，至尊210+N組件功率最高達到720.53W。2024年4月，天合光能自主研發的210+N型i-TOPCon光伏組件，經權威第三方檢測認證機構TÜV南德認證，最高輸出功率達740.6W，創造了光伏電池組件轉換效率和組件輸出功率方面的世界紀錄。

當前，天合光能在TOPCon領域的專利數量位居行業前列，這是天合光能卓越創新能力的最好證明，也是獲得業內廣泛認可的最好體現。TOPCon已明確成為未來5年的技術主流。根據近日權威第三方如集邦的數據顯示，TOPCon市占率已達70%。InfoLink預計2028年，TOPCon技術市占率將達到75%。TOPCon因其優異的低輻照性能和高雙面率，在全球占比達70%以上的應用場景具有絕對優勢，在90%的應用場景有顯著優勢，成為終端用戶的優選。

天合光能將創新引領作為第一發展戰略和核心驅動力量，搭建全面領先的科創體系，始終從底層核心技術出發，堅持長期主義，用技術創新不斷為客戶帶來更高的價值，用清潔能源為雙碳目標的實現貢獻力量。

SOURCE 天合光能