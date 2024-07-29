印尼人民銀行審慎戰略帶來29.9萬億印尼盧比第二季度利潤

BRI的混合銀行戰略AgenBRILink表明了其為社會各階層提供服務的承諾。2024年第二季度，AgenBRILink的交易額達到767萬億印尼盧比，同比增長13.6%，在61000多個村莊擁有993000個代理，覆蓋印尼80%以上的村莊。

BRI不斷加強其超級應用程序BRImo，截至2024年6月，該應用程序的用戶已超過3520萬，完成20.1億筆交易，交易額達到2574萬億印尼盧比，同比增長35.81%。

BRI的收費收入也同比增長了10.15%，達到11.26萬億印尼盧比。Sunarso對2024年下半年的發展持樂觀態度，認為BRI的流動性和資金狀況良好，LDR為86.59%，CAR為25.13%，為進一步增長提供了空間。

BRI穩健、可持續的業績已獲得國際認可。2024年6月，在福布斯全球2000強企業排行榜上，印尼人民銀行被評為印尼最大的企業，位列全球第308位，超過了星巴克(Starbucks)、雷諾(Renault)、優步(Uber)和日產(Nissan)等公司。在《財富》東南亞500強中，印尼人民銀行是印尼排名第一的銀行和金融公司，在東南亞排名第四。BRI還在《亞洲金融獎》(The Finance Asia Awards)和《2024年亞洲最佳公司民意調查》(Asia's Best Companies Poll 2024)中榮獲11項大獎。在《銀行家》雜誌評選的"2024世界銀行1000強"中，印尼人民銀行在印尼銀行中排名第一，在全球銀行中排名第110位。

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SOURCE PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI)