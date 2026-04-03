晶泰科技參與耀速科技超2億元A輪融資，AI+器官芯片+自動化構建下一代藥物研發基礎設施

上海2026年4月3日 /美通社/ -- 近日，全球領先的 「AI+器官芯片」驅動的科技平台企業耀速科技（Xellar Biosystems）宣佈完成超 2 億元人民幣 A 輪融資。本輪融資由國壽股權獨家領投，老股東晶泰科技、雅億資本、君聯資本持續加碼。本輪資金將重點投入於構建以人源化模型與機制研究為核心的下一代生物智能基礎設施，包括拓展器官芯片疾病模型體系，建立可規模化運行的機制研究平台，並持續進行高通量、標準化的真實生物數據採集與積累。在此基礎上，公司將加速推進以專有 3D 濕實驗數據為核心驅動的 AI 平台建設與合作，融合多模態數據建模、計算機視覺與知識圖譜，實現「數據生成—機制解析—模型訓練—實驗驗證」 的閉環飛輪，逐步構建具備動態表徵與預測能力的「真實世界數據（Real World Data）+虛擬細胞（Virtual Cell）」 為基礎的 3D Bio Intelligence 體系，實現對複雜生物過程的數字化重建與機制推演。

耀速科技由哈佛科學家團隊創立，是一家以器官芯片（Organ-on-a-Chip）為核心，深度融合人工智能、自動化與高通量實驗系統的 AI for 3D Biology 平台公司，致力於通過高保真模擬人類生理與疾病狀態，重構下一代藥物研發新範式。公司平台可在更接近真實人體的條件下，實現標準化、可重複、可量化的數據生成，並通過 AI 模型持續學習與迭代，顯著提升藥物研發的預測能力與研發效率。

晶泰科技作為耀速科技的戰略投資方，在 AI+機器人賦能新藥研發領域擁有行業領先技術和豐富的成功經驗，已與耀速科技在 AI+器官芯片驅動的藥物篩選和藥效評估領域展開合作並取得初步成果。雙方基於各自平台的技術優勢，將體外複雜模型與 AI 藥物研發技術融合，以更接近真實人體反應的類器官模型和器官芯片等技術，實現更加精確高效的藥物表型篩選與關鍵藥效驗證，助力晶泰科技發現、設計、交付更具臨床潛力的藥物分子。雙方還進一步整合器官芯片技術與機器人自動化實驗，開發新一代高通量藥物篩選與表型技術，打通智能算法與機器人實驗的數據閉環，進一步提高藥物發現的效率與成功率 ，廣泛賦能新一代創新藥研發，為行業創造價值。

目前，耀速科技已與多家全球頭部藥企、消費健康與美妝集團建立長期合作關係，相關業務在過去一年中保持高速增長。公司在藥物安全性評價、疾病模型構建、化合物功效驗證等多個關鍵應用場景實現穩定落地，逐步形成以平台能力、標準體系與數據資產為核心的可持續商業模式。

在監管與國際標準層面，耀速科技近期取得重要進展。公司器官芯片平台從 2023 年開始與 3Rs 組織和 FDA 開展合作，並於今年一月正式被美國食品藥品監督管理局（FDA）接收進入其創新科學與技術推進計劃（ISTAND，Innovative Science and Technology Approaches for New Drugs）的評審通道，有望成為全球首批獲得 FDA 科學認可與資格認定的藥物開發工具（Drug Development Tool，DDT）。在該路徑下，相關技術一旦完成監管層面的驗證，將可被藥企直接作為合規工具用於新藥研發，並進入 IND 申報及後續開發流程，顯著降低藥物研發中的不確定性與重複實驗成本。這一進展標誌著耀速科技的平台能力正從研發工具層面，向監管認可的基礎設施級能力加速演進。

本輪融資完成後，耀速科技將持續加大在人工智能與計算團隊建設上的投入，推動多模態生物數據建模、預測模型及大模型能力的協同發展。同時，公司將與晶泰科技深度合作，推進自動化實驗平台的工業化落地，實現器官芯片實驗執行與數據採集的高度標準化與規模化，並系統性構建器官芯片與疾病機制、藥效毒性及生物通路關聯的知識圖譜，為下一階段更大規模的智能決策與管線共建奠定數據基礎。

晶泰科技董事局主席溫書豪表示：作為老股東，我們見證了耀速團隊從技術理念到平台落地，再到商業驗證的快速跨越。近年來，FDA 對器官芯片的重視與認可不斷提升，這一技術有望成為主流研發方式之一。而當器官芯片與 AI、自動化深度融合，將真正構築起下一代藥物研發的基礎系統。我們持續加碼，正是基於對其平台戰略價值與商業化執行力的高度信心，也期待雙方在智能研發生態中實現更深層次的協同。

耀速科技創始人兼 CEO 謝鑫表示：衷心感謝新老股東對耀速科技的認可與大力支持。本輪融資是對我們 「AI for 3D Biology」平台戰略和團隊執行力的重要背書。融資完成後，我們將全力投入到 AI 計算團隊擴建、自動化體系的規模化落地以及多模態知識圖譜的構建中，持續夯實我們的技術壁壘。與中美藥監機構同步的合作進展，標誌著我們的平台正邁向監管認可的行業基礎設施。我們將攜手合作夥伴，加速推進 「3D Bio Intelligence」在新藥研發各環節的深入應用，切實降低研發成本與風險，為全球患者帶來更多突破性療法。

國壽股權公司表示：我們非常看好耀速科技在 「AI+器官芯片」領域的創新佈局與領先優勢。其技術平台不僅具備高度工程化和規模化的潛力，更在監管認可路徑上取得了實質性突破。我們期待陪伴耀速成長為全球藥物研發新範式的關鍵推動者，助力中國生物科技源頭創新走向世界。

君聯資本表示：耀速科技具備全球頂尖的器官芯片與 AI 、高通量濕實驗結合的技術平台。團隊兼具前沿科學洞察、工程化能力和商業落地韌性，在器官芯片產品、國際科學監管機構合作和行業標準推動、頭部藥企合作等方面不斷突破。君聯資本從天使輪以來多輪持續追加投資，看好公司平台能力和商業價值的加速釋放。

雅億資本創始合夥人劉翀表示：耀速科技將高仿真器官芯片的自動化實驗體系與多模態 AI 深度融合，打通了 「實驗—模型—數據—預測」 的全鏈路閉環，推動藥物研發向數據與智能驅動的範式升級。公司憑借紮實的平台能力，已獲得多家全球頭部企業的認可與合作，並在 FDA 監管路徑上取得關鍵進展，充分驗證了其技術的科學性、穩定性與應用價值。我們非常高興持續支持耀速科技，期待其將這一平台打造為全球藥物研發體系中標準化、可信賴的關鍵基礎設施。

關於耀速科技

耀速科技 2021 年底創立於美國波士頓，是全球首家利用器官芯片結合高內涵三維（3D）細胞成像，計算機視覺（CV）和人工智能（AI）進行藥物發現和精準醫學研究的 「3D Bio Intelligence」 生物科技初創公司。耀速創始團隊成員多來自於知名跨國生物醫藥企業及哈佛大學，麻省理工學院等頂尖科研院所，具有豐富的工業界醫藥產品開發和前沿生物與 AI 技術研發經驗。耀速正作為唯一一家中國公司和中美藥監機構聯合制定器官芯片全球首個行業標準。耀速科技與多家生物製藥公司和科研院所開展了戰略與科研合作。

關於晶泰科技

晶泰科技（「XtalPi Holdings Limited」，股份簡稱：晶泰控股，XTALPI，股票代碼：2228.HK）由三位麻省理工學院的物理學家於 2015 年創立，是一個基於量子物理、以人工智能賦能和機器人驅動的創新型研發平台。公司採用基於量子物理的第一性原理計算、人工智能、高性能雲計算以及可擴展及標準化的機器人自動化相結合的方式，為製藥及材料科學（包括農業技術、能源及新型化學品以及化妝品）等產業的全球和國內公司提供藥物及材料科學研發解決方案及服務。

SOURCE 晶泰科技