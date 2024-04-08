大阪梅北2期項目區商業設施被命名為GRAND GREEN OSAKA SHOPS & RESTAURANTS

將於2024年9月6日提前開業，共有19家商店和餐廳

日本大阪2024年4月8日 /美通社/ -- 以三菱地所株式會社為首的九家公司共同組建的合資企業GRAND GREEN OSAKA Developer決定將GRAND GREEN OSAKA（即JR大阪站前正在建設的「梅北2期」開發項目）的商業設施統稱為「GRAND GREEN OSAKA SHOPS & RESTAURANTS」。作為將於2024年9月6日（周五）提前部分開放的新城區(*)的一部分，19家商店和餐廳將在公園內的設施和北樓開始營業。

圖片：https://kyodonewsprwire.jp/release/202403218304?p=images

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人氣夏威夷餐廳「ISLAND STYLE CAFE & GRILL Koko Head Cafe OSAKA」將首次在日本西部的關西地區開業。綠樹環繞的咖啡餐廳「THE JACKSON GARDEN」也將開業，並可接待婚宴。「TULLY'S COFFEE」和「有鄰堂」(Yurindo)書店將首次合作，共同開設一家獨具特色的新店。

(*) 作為GRAND GREEN OSAKA整體項目的一部分，梅北公園(Umekita Park)（整個南園和部分北園）和北樓將於2024年9月6日投入運營，並計劃由一般社團法人「UMEKITA MMO」承擔梅北公園的指定管理職責。南樓將於2025年春季左右開始運營。梅北公園的其他部分（北園的一部分）將於2027年春季左右全面開放，為2027財年整個新城區的開放做好準備。

*時間表詳情：https://umekita2.jp/en/

概述

「梅北2期」開發區域內的商業設施「GRAND GREEN OSAKA SHOPS & RESTAURANTS」將位於公園內的設施、北樓和南樓內。

- 公園內的設施

這些設施將為遊客提供「一邊用餐，一邊欣賞城市公園的四季美景」等體驗。四處設施（三處位於梅北公園南園，一處位於北園）將位於公園入口附近的便利位置。

- 北樓

將開設15家靠近該城市公園綠地區域的商店。DIY零售商港南(Kohnan)經營的城市風格「gardens umekita」商店不僅銷售商品，還能讓遊客親身體驗到植物的魅力；大型店鋪「Patagonia大阪梅田」擁有寬敞明亮的樓層；寵物用品店，方便顧客攜帶寵物一起享受公園時光。此外，還將開設牙科、婦產科等眾多醫療保健設施。北樓與毗鄰的商業綜合體GRAND FRONT OSAKA的北樓之間通過天橋相連。

- 南樓

南樓計劃於2025年春季左右開業，將設有國際餐廳和商店，帶領顧客感受前沿的都市生活方式。它還將提供關西地區最大的都市風格溫泉之一，配備天然溫泉和無邊泳池，可俯瞰梅北公園。作為一個健康中心，它將為遊客提供健康、美容、運動和放松等高附加值體驗。此外，由全球傳媒機構Time Out監管的大型食品市場「Time Out Market Osaka」也將開業。

SOURCE GRAND GREEN OSAKA Developer