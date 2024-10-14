全球唯一！復旦大學管理學院四大項目齊列全球30強並榮獲五項全球第一

穩步提升：堅持真實、全面參評 今年四大項目齊列全球30強

回顧學院自2006年參評以來的歷程，排名成績持續穩步提升。從初期單個項目參評，連續多年排名中國大陸第一；到多個項目參評，連續多年位居全球100強、全球50強；再到今年參評的四個項目全部位列全球30強，反映出學院人才培養質量和水平的不斷進步。

學院從未忘記參與排名的初心，始終堅持真實、全面參評的原則，接受國際檢視，以參評促進步。在過去19年參評過程中，學院嚴格按照FT排名的程序和規則，提供真實、有效的信息。學院由此成為FT全球EMBA排名榜單創設以來參評項目最多、覆蓋學生最廣、排名成績最好的商學院。

科研實力：四年四度攀升 全面提升科研水平

FT全球EMBA排名榜單非常注重考察參評院校的科研水平，我院在科研分指標上表現突出，且排名成績穩步上升，過去四年從64位、57位、53位，到今年首次進入全球前50，位居46位。

學院一直致力於完善科研製度、營造科研氛圍、激發廣大教師的科研興趣，倡導和鼓勵將研究做在中國大地。教師們利用中國數據與案例做出的高水平研究成果發表在國際頂級期刊的論文比重逐年提高。在年初發佈的UTD「2019-2023年全球商學院科研排名百強」榜單中，學院位列全球第70位。這一排名較去年上升6位，繼續蟬聯中國內地第1，已連續9年穩居全球百強。2023年，學院教師申請各類科研項目百餘項，國家自然科學基金年度立項總數再創新高，今年更有AI+領域兩項喜獲重點項目。這些成績都反映了學院教師的科研實力，也顯示了學院科研實力的穩定性和可持續性。

校友網絡：四大項目齊列全球前20強 全方位賦能校友

今年的FT全球EMBA排名首度引入「校友網絡」這一分指標，正是基於校友網絡對商學院學生和校友的重要性。在今年的排名榜單上，學院的四個項目在「校友網絡」這一分指標上均進入全球前20強，其中復旦大學-BI（挪威）國際合作MBA項目更是位列全球第一。這充分反映了學院龐大的校友網絡在為學生與校友提供賦能和實際幫助方面的卓越成效。

截至目前，學院的校友總數已超過6萬，遍佈世界各地、各行各業的龐大校友網絡為學生和校友提供了廣闊的職業發展和成長的平台。學院還專門設置了校友中心，致力於推動學院與校友間、校友與校友間信息互通、資源共享、情感相融，營造溫暖、團結的校友大家庭。2023年，學院組織的全年校友活動超過600場，參與活動的校友人次超過2萬，使校友間建立了深度的連接和融合。

SOURCE 復旦大學管理學院