30分鐘就能製作專屬微針? 怡定興生醫WINMAP™平台亮相生技展

怡定興生醫為台灣首家以創新技術平台取得經濟部「生技醫藥公司」認定的企業。WINMAP™ 平台的獨特優勢在於其清晰的商業時序與長短線並行的營運結構：短期以消費保養應用面向終端市場，中期透過研發工具拓展學研與產業客群，長期則專注於高價值的新藥開發。

「WINMAP™ 平台真正的價值，在於同一套微針技術能跨越不同應用領域，並覆蓋從早期研發到終端產品的不同階段；從創新藥品到日常保養，各自對應不同的開發標準，」怡定興生醫董事長劉大佼表示，「這次亞洲生技大展，我們就以三條並進的產品線，具體呈現這個平台效益：臨床階段的試驗中新藥 WCC301、研發階段的樣品快速製備系統 WINMAP™ mini，以及走入日常的保養應用。」

研發工具 WINMAP™ mini：30分鐘完成樣品，顛覆傳統配方開發

傳統溶解型微針將藥物包覆於針體之中，每當更換化合物或調整載藥量，配方開發即需重新進行，自開發至取得可測試樣品往往耗時數月。為突破此研發瓶頸，怡定興生醫自主開發結合水膠微針與高分子加工技術的 WINMAP™ mini 微針樣品快速製備系統。

該系統具備將「針體成型」與「藥物負載」解耦的獨特優勢。在針體不變的前提下，僅需更換塗佈液即可更換藥物，最簡易的塗佈製程可於 30 分鐘內完成微針樣品。此突破性進展顯著縮短了配方篩選與早期評估的迭代週期。WINMAP™ mini 目標使用對象涵蓋學術與研究機構、製藥業者的配方開發團隊，以及委託開發機構（CDMO）的早期評估作業。相關專利已於 2025 年底完成主要市場的申請佈局，並將於本次大展首度公開實機演示，現階段優先開放學術與研究單位評估導入。

新藥開發 WCC301：完成 GLP 毒理試驗，佈局全球市場

在新藥開發領域，針對急性扭傷所引起的局部疼痛，怡定興生醫成功開發試驗中新藥 WCC301。其設計係藉由微針陣列精準穿透皮膚角質層，實現藥物的局部經皮遞送。

目前，WCC301 已達成重要里程碑，順利完成 GLP 毒理試驗及臨床試驗用樣品生產。公司預計於今年向美國食品藥物管理局（FDA）提出新藥臨床試驗（IND）申請，並接續向台灣衛生福利部食品藥物管理署（TFDA）遞件。為縮短早期臨床時程，WCC301 規劃採第一／二a 期（Phase I/IIa）合併之試驗設計，於同一試驗中嚴謹評估安全性、耐受性、藥物動力學及初步療效，未來亦將逐步把 WINMAP™ 平台延伸至其他局部疼痛適應症。

消費應用：WINMAP™ 平台走入日常保養

除了醫療與研發領域，怡定興生醫亦將 WINMAP™ 平台技術延伸至消費者的日常保養應用。展會期間將同步展出近期正式發佈的 Power Patch 與 V Patch 系列產品，分別主打提升肌膚活力與緊緻肌膚，讓微針技術的精準優勢惠及廣大消費市場。

關於怡定興生醫

怡定興生醫（WCC BIOMEDICAL) 致力於微針陣列貼片經皮遞送技術之開發，以自有 WINMAP™ 平台推進新藥開發與技術授權，並建構自主之微針製程與品質系統。公司為國內首家以創新技術平台取得經濟部「生技醫藥公司」認定之業者，持續與國內外學研機構及產業夥伴合作。公司並規劃於未來一年內，隨新藥法規送件、臨床試驗推進及消費產品上市等進展，持續對外揭露各項里程碑。

展位資訊

展會名稱： 2026 亞洲生技大展（BIO Asia–Taiwan 2026）

2026 亞洲生技大展（BIO Asia–Taiwan 2026） 展出時間： 2026 年 7 月 16 日（四）－ 7 月 19 日（日）

2026 年 7 月 16 日（四）－ 7 月 19 日（日） 展出地點： 台北南港展覽館一館 4 樓

台北南港展覽館一館 4 樓 攤位號碼： L332

前瞻性陳述

本新聞稿包含前瞻性陳述，包括但不限於法規送件時程、臨床試驗規劃及技術導入計畫。前瞻性陳述係基於公司現時之判斷與假設，實際結果可能因法規審查、臨床試驗結果、製造及市場等因素而與所述內容有重大差異，公司不承擔更新之義務。WCC301 為試驗中新藥，尚未取得任何國家之上市許可，其安全性與有效性尚未經任何主管機關確認。本新聞稿不構成任何療效宣稱、要約或投資建議。

SOURCE 怡定興生醫