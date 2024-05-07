大象汽車與32Group簽署地區獨家分銷協議，雙方考慮合資建廠

大象汽車北美分公司與32GROUP簽署西亞、北非及南歐選定市場獨家分銷協議

雙方將考慮成立合資企業，進行KD製造以服務這些地區。

香港2024年5月7日 /美通社/ -- 5月7日，全球領先的創新型新能源商用車企業大象汽車ZO Motors 之北美分公司ZO Motors North America與32GROUP簽訂一份諒解備忘錄（MOU），根據此協議，32GROUP將成為ZM Trucks零排放電池（包括電動與燃料電池）商用車在西亞、北非及南歐選定市場的獨家分銷商，目標是成為該地區新能源車輛的領先供應商。

至今，這些市場還未能接觸到既經濟又智能的零排放車輛平台，這些車輛不僅能減少碳排放，還能減少噪音、增加駕駛舒適度，並幫助運輸公司滿足不斷增加的法規要求。

作為一家經驗豐富的商用車製造商和分銷商，32GROUP不僅將提供充電基礎設還施的解決方案，還將在ZM Trucks產品在這些市場推出前後，提供全面的支持服務。雙方將考慮成立合資企業，進行KD製造以服務這些地區。

目前，大象汽車的新能源戰略正在全速落地。大象汽車的願景是全面推動商用車領域的新能源化，加速綠色能源替代傳統能源，協助客戶通過零排放技術更高效的發展，並為保護地球生態而努力。公司將以其旗下的智能新能源商用車為核心，結合智能網聯和自動駕駛等高科技技術，為物流運輸企業、電商企業、政府公共部門等各類商用車客戶提供更加安全高效、性價比更為合理的全生態型智能物流服務鏈。

關於32GROUP

32Group是一家全球性控股公司，業務涵蓋製造、金融、建築、土地開發、農業項目、投資管理等多個領域，並利用其廣泛的全球網絡和豐富的經驗，連接需求與供應，高效地服務全球社區，公司的理念是「全球公司，全球視野」。

關於大象汽車ZO Motors

大象汽車是源自日本的全球創新新能源商用車領軍企業，是香港主板上市公司大象未來集團【港股股份代號02309】的全資子公司，主要從事智能新能源商用車的研發、製造和銷售。大象汽車旗下的商用車主要面向海外市場銷售，並於今年內陸續登陸日本、美國、南美、東南亞、中東等市場。

大象汽車ZO Motors官方網站

https://zo-motors.com

SOURCE 大象汽车