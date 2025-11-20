全球首支採用「按節能付費」還款機制的船舶改造基金成功完成3500萬美元募資

能源效率技術基金（FEET ）為船舶改造提供最高100% 的前期融資，並採用「按節能付費」的還款機制，該機制直接與經核實的燃油節省和合規成本節省掛鉤

通過提供無擔保的船舶改造租賃方案，FEET 將船舶改造的融資需求與船舶抵押貸款實現分離

通過採用混合融資結構並構建多元化的項目組合，FEET 在有效分散和平衡財務風險的同時，保持了具有競爭力的融資成本

新加坡 2025年11月20日 /美通社/ -- 全球海事脫碳中心（Global Centre for Maritime Decarbonisation，簡稱「GCMD」）、AIM Horizon Investments及其合作夥伴今日宣佈，能源效率技術基金（Fund for Energy Efficiency Technologies，簡稱「FEET」）已成功完成募資，獲承諾出資總額達3500萬美元，超出原定目標。

作為全球首支採用「按節能付費」還款機制推進船舶改造的基金，FEET直接應對長期以來阻礙行業採用船舶改造技術的融資壁壘。該基金已吸引來自海事價值鏈各方的高度關注，包括設備製造商、船東以及投資者。

GCMD為基金提供催化性融資，並擔任FEET的指定脫碳顧問。FEET由AIM Horizon Investments管理。AIM Horizon Investments前身為FPG AIM Capital，是一家總部位於新加坡的基金管理公司，專注於為機構及合格投資者提供海事及航空相關基金。AIM Horizon Investments的股東持有該基金的商業股權，而日本政策投資銀行（Development Bank of Japan Inc.，簡稱 「DBJ」）則持有優先股權。星展銀行（DBS Bank）和荷蘭國際集團（ING，擔任協調銀行）原則上已同意提供優先債務融資。

推廣能源效率技術（EET ）的應用以减少排放

提高能源效率仍是減排和降低燃油成本的最有效策略之一。諸如風力輔助推進系統（WAPS）[1]和空氣潤滑系統（ALS）[2] 等能源效率技術 （EET），能夠立即實現燃料節省，幫助船東在區域碳監管趨嚴的背景下保持競爭力。然而，儘管船舶改造市場規模超過200億美元，但與EET表現相關的不確定性以及融資渠道受限仍在限制其推廣。

限制EET採用的主要挑戰之一是其節油效果本身存在波動，受運營和環境因素影響，例如航線選擇和天氣狀況。此外，目前仍缺乏標準化的方法學來準確測量節油量，也進一步阻礙了其推廣應用。

在這些不確定因素的影響下，投資回收期變得難以預測，並加劇了「激勵分離」問題，即船東需承擔改造投資，而享受節省收益的卻是租船方。

經核實的節省是「按節能付費」機制的核心

「按節能付費」還款機制通過將還款額度直接與可量化，可核實的燃油及合規成本節省掛鉤，從而解決了EET投資回報的不確定性問題。要實施這一機制，必須進行可靠的數據採集和分析，以準確的識別改裝對整體節油量的實際貢獻。

為此，GCMD開展了EET性能驗證試點，通過在船舶上加裝額外傳感器獲取高精度、高分辨率的數據，並運用嚴謹的數據分析方法，以統計學置信度來量化燃料節省效果。隨著在不同運行與環境條件下收集的數據日益豐富，這些數據集可用於建模並預測不同情境下的節能效果。

無擔保融資方案助力EET 推廣

商業船舶通常通過貸款融資，貸款機構對船舶享有第一優先抵押權。由於EET的成本相對於船舶整體價值佔比較小，因此讓船東或現有擔保融資方為潛在改造融資方提供船舶擔保並不現實。因此，加速EET推廣急需無擔保融資方案。

FEET通過提供無擔保租賃，將改裝融資與船舶抵押貸款分離。在此結構下，FEET為設備，及相關安裝和傳感器部署等相關費用提供最高100%的融資，並以租賃形式向船東提供硬件。作為回報，船東根據經核實的燃料節省及合規成本節省進行還款。租賃期滿時，EET的所有權將以象徵性費用轉移給船東。

混合融資與項目多元化以管理風險

通過採用催化性資本、商業和優先股權，以及優先債務在內的混合融資結構，FEET能夠在保持融資成本競爭力的同時，有效平衡和管理金融風險。FEET還通過在不同技術、製造商、船東和船舶類型等多維度構建多元化項目組合，將其投資風險分散到整個投資池中，從而增強基金的韌性。

目前已有多個項目進入遴選，並推進至最終投資決策階段，反映了行業的濃厚興趣和高度信心。該基金亦持續向尋求採用EET技術的船東和船舶運營商開放。

具備規模化潛力

鑒於龐大的市場規模和航運業緊迫的脫碳需求，FEET的設計目標不僅限於本次首輪募資的完成，而是為未來規模化擴展的奠定基礎。GCMD與AIM Horizon Investments計劃到2030年將基金規模擴大至5億美元，預計可支持約200艘船舶的能效改造。

擴大FEET規模將創造一個良性循環：隨著基金規模的擴大和項目的多元化，融資成本將進一步降低，並將生成更豐富的EET性能數據。這將反過來推動更多技術創新，並為航運公司、投資者和EET製造商帶來更大價值。

GCMD 首席執行官盧月玲（Lynn Loo ）教授表示：「將FEET從構想變為現實，需要堅持不懈的努力，也需要所有參與方勇於探索未知領域。我們沒有現成的方案可循；我們的團隊在實踐中學習。而這種協作與解決問題的思維方式，正是推動海事脫碳取得突破所必須的。我希望FEET能加速船載能效解決方案的應用，為行業的脫碳願景轉化為實質性進展,釋放所需的規模化行動力。」

AIM Horizon & FPG AIM 合夥人Michiel Muller表示：「我們很自豪能夠通過此合作，為海事脫碳帶來創新的金融產品。打造這樣一套既能立即減少碳排放，又具備競爭性，經濟性的解決方案，離不開所有參與方的共同努力，這也使其具備真正實現規模化的潛力。我們在GCMD找到了理念一致的合作夥伴，其專業和科學的工作方式自項目伊始就給我們留下了深刻印象。這也為我們進一步深化與DBJ、ING及星展銀行的長期合作關係提供了契機。」

DBJ 第四本部企業金融部表示：「我們相信，EET的採用是海事脫碳的有效解決途徑。FEET為支持這一方向提供了平台，因此DBJ決定投資該基金。我們很自豪能參與這一具有國際視野與雄心的計劃，也衷心祝願FEET開枝散葉，不斷壯大，為海事行業的脫碳貢獻力量。」

荷蘭國際集團（ING ）全球航運業務主管Stephen Fewster表示：「ING致力於將可持續發展置於業務核心。我們深感欣喜與榮幸，能與GCMD及各合作方攜手，共同推動能效改造技術的應用，這些技術對航運業脫碳至關重要。我們期待與GCMD深化合作，擴大這一創新解決方案的規模，加速行業向淨零排放轉型。」

星展銀行董事總經理兼海運、航空、物流及交通業主管林建威指出：「航運是全球貿易的命脈，承擔著全球約80%的貨物運輸。同時，該行業產生的溫室氣體排放量也佔全球總量的約3%。推動這一行業脫碳既是一大挑戰，也是一項重要機遇。FEET的推出不僅支持能效技術的應用，更致力於幫助船東管理財務與氣候風險。星展銀行很榮幸參與這項開創性工作，共同推動清潔航運轉型，實現商業可行性且具備規模效應。」

[1] WAPS利用自然風力為船舶推進提供輔助動力。 [2] ALS在船舶水線以下的船體表面形成一層氣泡，可減少船舶航行時受到的摩擦阻力。

關於全球海事脫碳中心

全球海事脫碳中心（簡稱「GCMD」）於2021年8月1日成立，是一家非營利組織，其使命是通過制定標準、部署解決方案、融資項目和促進跨部門合作，支持海事行業脫碳。

GCMD由必和必拓（BHP）、BW Group、東太平洋航運（Eastern Pacific Shipping）、挪威船級社基金會（Foundation Det Norske Veritas）、海洋網聯船務（Ocean Network Express）和勝科海事（Seatrium）這六家行業合作夥伴共同創立。此外，GCMD還從新加坡海事及港務管理局（Maritime and Port Authority of Singapore）獲得資金支持，用於符合條件的研究與開發計劃和項目。自成立以來，英國石油公司（bp）、韓華海洋（Hanwha Ocean）、赫伯羅特（Hapag-Lloyd）、日本郵船（NYK Line）和新加坡PSA國際港務集團（PSA International）作為戰略合作夥伴加入GCMD。截至目前，已有超過130家中心級和項目級合作夥伴加入GCMD，他們貢獻資金、專業知識和實物支持，以加速可擴展低碳技術的部署，並降低技術應用的障礙。

自成立以來，GCMD啟動了四項關鍵舉措，旨在填補以下領域的技術和運營空白：液氨作為船用燃料的應用、為即用型綠色燃料制定保障框架、通過船載碳捕集技術打通碳價值鏈並明確所捕獲的二氧化碳的價值鏈，以及填補數據與融資之間的差距，以擴大節能技術的採用範圍。

GCMD戰略性地選址於新加坡，這裡是全球最大的船用燃料加注中心和最繁忙的轉運港之一。欲瞭解更多信息，請訪問www.gcformd.org。

關於AIM Horizon Investments

AIM Horizon Investments（前身為FPG AIM Capital）是一家總部位於新加坡的持牌資產管理公司，專注於海事和航空領域的私人投資。公司由一支經驗豐富的團隊領導，在基金管理和交通融資領域擁有超過80年的綜合專業經驗。

AIM Horizon Investments隸屬於FPG AIM，後者自2012年以來直接發掘並構建了超過230億美元的航運、集裝箱和飛機交易。該集團擁有由26名專家組成的行業領先團隊，遍佈亞洲、歐洲、中東和非洲及美洲的主要交通樞紐，並因其創新的融資解決方案屢獲殊榮。

關於日本政策投資銀行

日本政策投資銀行是日本一家完全由政府所有的金融機構，其企業使命是「運用金融專業知識設計未來」。其船舶金融團隊在海事行業擁有豐富經驗，為日本及國際客戶提供服務。

該團隊近期重點關注的一個領域是通過金融解決方案支持海事脫碳。

ING 集團

ING是一家具有深厚歐洲背景的全球性金融機構，通過旗下的ING銀行提供銀行服務。ING 銀行致力協助客戶在生活和事業上穩握先機。ING銀行旗下逾60,000名員工為超過100個國家或地區的客戶提供零售和批發銀行服務。

ING集團的股票在阿姆斯特丹交易所（INGA NA，ING.AS）、布魯塞爾交易所（Brussels），以及紐約證券交易所（New York Stock Exchange）（美國存托憑證代碼：ING US，ING.N）上市。

ING視可持續發展為業務核心，我們的策略和實踐，均定期接受獨立研究與評級機構的評估，並每年公布最新結果。2024年8月，ING已連續五年獲MSCI授予「AA級」環境、社會、企業管治（ESG）評級。截至2023年12月，Sustainalytics將ING的ESG風險管理評為「強」（Strong）。ING目前的ESG風險評級為17.2（低風險）。ING集團股份獲納入泛歐證券交易所（Euronext）、STOXX、晨星（Morningstar）及富時羅素（FTSE Russell）的主要可持續和ESG指數產品。社會正向低碳經濟轉型，與此同時ING的客戶及ING都在轉型。ING正在為許多可持續發展活動提供融資，但傳統融資仍然佔多數。請瀏覽ing.com/climate了解更多關於ING轉型的進展。

關於星展集團

星展是亞洲領先的金融服務集團，業務遍及19個市場。星展總部位於新加坡並於當地上市，業務覆蓋亞洲三大增長主軸，即大中華、東南亞和南亞。星展資本充裕，所取得的AA-和Aa1級信貸評級位列全球最高級別之一。

星展的全球領先地位獲得多項權威認可，相繼數次被《環球金融》、《銀行家》和《歐洲貨幣》雜誌評為「全球最佳銀行」。星展率先以數字科技塑造未來銀行的營運模式，被《歐洲貨幣》雜誌評選為「全球最佳數字銀行」，及被《銀行家》雜誌評為「最具創新數字銀行」。此外，星展於2009至2025年連續17年被《環球金融》雜誌評選為「亞洲最安全銀行」。

星展提供包括個人銀行及財富管理、企業及機構銀行等全方位金融服務。生於亞洲、長於亞洲，星展深諳在區域各個市場的經營之道。星展致力於與客戶建立長久的夥伴關係，提供亞洲式銀行服務。

星展通過設立星展基金會，創造超越銀行界限的社會影響力，改善困難群體的生活與生計。通過提供必要的援助和支持，提高困難群體的生活品質，提升他們的金融和數字素養以促進社會融合。星展基金會還注重培育具有社會影響力的創新型社會企業，鼓勵這些企業為社會帶來積極變革。

星展在亞洲擁有廣泛的業務網絡，通過增強凝聚力和開創性，為員工提供廣闊的職業發展機會。如欲了解更多詳情，請瀏覽www.dbs.com。

SOURCE Global Centre for Maritime Decarbonisation（全球海事脫碳中心)