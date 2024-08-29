首佳科技上半年淨利潤大幅增長36.6% 核心內生動能顯著提升

香港2024年8月29日 /美通社/ -- 8月29日，中國鋼簾線前列企業首佳科技製造有限公司（103.HK）公佈了2024年中期業績，上半年公司淨利潤同比增長36.6%至4252萬元（港元，下同），毛利上升9.8%至港幣1.98億元，毛利率亦比去年同期的14.6%上升1.1個百分點至15.7%，整體營收則為12.6億，增長2.1%，顯示公司在對抗經濟週期波動時具有極大的韌性，也體現公司自身基本面扎實以及「降本增效」經營策略成效斐然，海外拓展戰略規劃進展順利，三大因素共同推動公司上半年盈利穩步增長，進一步鞏固了公司的行業優勢地位。

在穩健的業績底氣支持下，公司坚定回馈股东的决心和信心，早前宣佈的未來五年期派息計劃十分矚目，計劃为从2024年至2028年五個財政年度每年向公司股東派發不少於港幣40,000,000元的金額作為股息，预示公司財務表現及盈利能力將持续向好。

匠心打磨「產品」與「服務」

2024年，众所周知，鋼簾線行業競爭更趨激烈，一方面行業內卷嚴重，另一方面出口市場壓力較大，加之受紅海事件影響，航運費用上漲及週期拉長均產生較大不利影響。但是公司在此不利環境下依然維持較高的增長水平，主要得益於穩健的經營戰略，較強的產品及品牌競爭力以及健康的財務水平。

據內部管理層透露，公司制定了「以品質立身、以品牌鑄魂」的管理方針，堅持品質和服務是其發展的核心和關鍵。為持續保障並提升產品優越性能，公司不斷攻克多款新規格產品研發驗證難關，通過不斷優化生產工藝，完善輔助調整設備，持續提升生產效率以及增強產品競爭力；據悉，上半年，公司榮獲發明專利2項、實用新型專利5項，一定程度上反映了公司較強的技術實力，而優異的產品品質也為公司持續開拓市場提供強大的支持；另一方面，公司致力提升客戶服務能力，通过科技赋能，為客戶提供「深度定制」服務。在過硬的產品品質以及高服務水平發展下，公司旗下鋼簾線「東方」品牌在業內一直以品質穩定享有盛譽。同时憑藉多年積累的產品和服務實力，首佳科技在過去多年來始终與全球頂尖輪胎品牌保持良好的客戶關係，並與國內多家大型輪胎企業簽定戰略合作協議穩定國內銷售。健康的財務狀況是公司實現穩定發展，做強做大的重要根基，截止至2024年6月30日，公司負債率從原來的23.1%下降至19.5%，流動比率維持在1.2倍，銀行結存及現金（包括已抵押銀行存款）共港幣1.87億元，大幅上升92.3%，負債率下降以及現金提升不但提高了公司應對經濟週期的抗風險能力，並可為未來潛在的機會做好充足的準備。

加速拓展海外業務 穩步推進產能擴張

機遇和挑戰並存，在國內競爭加劇的環境下，公司制定了將實現海外業務佔據公司整體50%的目標，期內公司出口銷量量穩步上升，同比增加7.4%至37,478噸，出口銷售量佔期內總銷量的31.1%，而去年同期為32.8%，體現國際輪胎製造商對公司品牌的認可度不斷提升。公司並調整股東結構以實現戰略目標，稍早前宣佈以溢價三倍的價格引入具有豐富海外資源的戰略投資者，加速推進公司海外戰略，牢牢抓住中國電動車出海潮的巨大商機。數據顯示，全球主要國家包括美國，日本以及歐洲等國家在2023年的汽車銷售量呈現雙位數增長，市場前景巨大。

面對巨大市場需求，公司也穩步推進產能擴張規劃，目前公司已經達到超過24萬噸的年產量，並正在堅定推進「十四五」規劃期間增加額外100,000噸鋼簾線生產能力的擴展計畫。公司管理層表示，公司將持續通過研發和產品創新，同時逐步提升產能，從而增強競爭優勢以及盈利能力，未來將牢牢抓住國內和國際市場的機遇以擴大市場佔有率。

首鋼集團產業聯動 助力產業升級

從整體行業分析，目前在國家政策持續支持新能源汽車發展下，大大拉動了鋼簾線的市場需求，行業處於難得的快速增長期，市場數據顯示，2023年中國鋼簾線市場規模約為208.2億元人民幣。與此同時，全球鋼簾線市場穩步擴大，行業數據顯示，2023年全球鋼簾線收入大約5190.8百萬美元，並預計到2028年將增長至7246.1百萬美元。

在大時代機遇下，首佳科技力爭上游，並不局限於單一的產品範圍，而是致力深入參與到產業鏈的其他環節，公司通過聯動集團旗下公司-首鋼水城鋼鐵集團共同研發出適用於高強度和超高強度鋼簾線的盤條，並加速開發再生鋼材在盤條中使用，同時推進生產高壽命、特高強鋼簾線，助力全產業鏈降碳減排，打造綠色產業鏈，攜手推動可循環經濟的發展。通過與集團公司在產業鏈上的相互支持以及協同，公司得以深入產業鏈上下遊進行業務聯動，產生協同效應，從而提高自身服務水平至可為客戶提供定制化原料，與此同時，順應國家關於「大力推進現代化產業體系建設，加快發展新質生產力」的政策導向，雙方將全力推進「簾線鋼盤條製造-鋼簾線製品加工-輪胎鋼簾線使用」這一完整產業鏈規劃，在助力產業升級的同時，還得以提高自身產品原產料的穩定性以及控制成本從而提升自身的產品競爭力；相信公司未來還將通過和集團公司繼續深入合作打通產業鏈上下遊鏈條，優化產業鏈一體化水準，充分發揮協同效應，實現提質增效，從而將持續擴大市場份額以及維持行業地位，向成為擁有年產量30萬噸以上精品鋼簾線製造行業企業這一目標堅定前行。

SOURCE 首佳科技