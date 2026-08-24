亞洲最大規模激戰即將拉開序幕！擁有360度全景視野的期間限定敞篷巴士，將特別運行於舉辦地名古屋

【日間路線】將名古屋的王道全景一覽無遺

巡遊市內中心知名景點的經典人氣路線。每天提供2班車，所需時間約60分鐘。路線的最後將行經名古屋城，也可在此中途下車，悠閒觀光。

路線內容：富士名古屋科學博物館→名古屋最大的繁華街道「大須」→Oasis 21公園→中部電力MIRAI TOWER（電波塔）→IG 競技場→名古屋城

【夜間路線】讓人為之興奮的高速道路兜風＆極致夜景

除了奔馳在都市高速道路上，來場暢快的兜風體驗之外，還能近距離欣賞被美麗點燈的名古屋絕景。每天提供2班車，所需時間約85分鐘。

路線內容：名古屋高速道路→Oasis 21公園→中部電力MIRAI TOWER（電波塔）→名古屋城、愛知縣廳及名古屋市政府→名古屋站周邊的建築群等

敞篷巴士的運行期間為2026年9月18日（週五）至10月24日（週六），並且每天運行。車票可從「愛知・名古屋敞篷巴士」官方網站購買。請千萬別錯過在這個秋季限定的特等席上，把握專屬絕佳拍照時機的難得機會。

利用從名古屋站出發的乘車套票，舒適又順暢地前往近郊觀光景點

若想以名古屋為據點周遊周邊的觀光景點，則強烈推薦在亞洲旅客之間廣受喜愛的犬山地區和岐阜地區。

【犬山城下町】擁有日本最古老木造天守閣的日本國寶「犬山城」。在至今仍保留著江戶風情的城下町，能夠參拜以祈求良緣和提升金運而聞名的三光稻荷神社，以及享受邊走邊享用美食的樂趣。

【金華山纜車】能夠帶領您前往岐阜市的象徵「金華山」山頂的纜車。能夠在乘坐時同時欣賞長良川雄偉流淌的自然美景及岐阜市的街道風光的視野，廣受遊客好評。

【高山】此處有著飛驒高山的古老街景和知名溫泉勝地，同時也作為前往世界遺產「白川鄉」的據點，在外國旅客之間有著超高人氣的地區。

名鐵（名古屋鐵道）正在銷售能讓前往近郊觀光景點的交通更加便捷的乘車套票。在名鐵可以一次購齊從名古屋前往各觀光地區時所需不同交通工具（電車和公車）的車票，能夠省去至各個售票櫃台排隊買票的手續和時間也是主要魅力之一。電車也支援QR碼車票，只要一支手機就能無縫搭乘也是其魅力所在。此外，另推出與犬山城等設施入館費的套票，最適合想巡遊多個地區，悠閒觀光的旅客利用。今年您不妨就以名古屋為中心，來場充實又難忘的美好日本之旅吧。

SOURCE 名古屋鐵道株式會社