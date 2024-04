38家機構榮登卓越職場®「2024年大中華區Best Workplaces for Women™」榜單

大量事實證據告訴我們,如果實現了一定的平衡和女性賦權,就能增強員工的學習和創新能力,為企業做出全面補充和貢獻。

上榜的公司名單如下:

艾伯維中國

Accenture

American Express International, Inc.

艾多美

賓三得利中國

凱西中國

Cisco

凱斯紐荷蘭中國

南京迪比信可

洋基通運股份有限公司

敦豪全球貨運(中國)有限公司

大昌華嘉

eyebuydirect

恆天然

Hilton

凱愛瑞中國

萬豪國際集團

萬事達卡

博福-益普生(天津)制藥有限公司

美德樂大中華區

Meijer Global Sourcing Hong Kong

Mersen China

貝寶

不凡帝范梅勒中國

Royal Friesland Campina

中國莊臣

思愛普

絲芙蘭中國

施維雅中國

上海太太樂食品有限公司

渣打環球商業服務中心

史賽克(蘇州)醫療技術有限公司

Stryker China Commercial

Swire Coca-Cola HK

Tata Communications (Hong Kong) Limited

梯瓦制藥

維塔士

戈爾公司

在昨天的慶祝活動上,Great Place To Work®大中華區首席執行官Jose Bezanilla向獲獎機構致辭,他表示:「毫無疑問,一個和諧的團隊可以產生更多附加值,女性員工在工作場所產生了卓越的貢獻。我們還有很長的路要走。無論如何,我們今天在這裡倡導這一非常必要的議程,知道擁有一個出色的工作場所將創造更加自然的價值觀,而這其中女性職場環境必不可少,而且非常重要。」

核心調查結果

在對員工的信任指數©調查中,最突出的一些要點來自2023-2024年包容性指數:

94.8%的Best Workplaces for Women™員工認為「每個人都有機會獲得特別認可」;而大中華區其他公司的這一比例為75.6%。

96.7%的Best Workplaces for Women™員工表示工作報酬公平,而大中華區其他公司的這一比例為69.2%。

94.51%的Best Workplaces for Women™員工表示:「綜合各種因素,我想說這是一個很棒的工作場所」。

關於大中華區Best Workplaces for Women™榜單

大中華區Best Workplaces for Women™榜單旨在認可優秀的企業,一方面為所有員工提供良好的工作環境,同時也積極為女性提供支援和協助。企業為女性度身訂造政策,讓她們能享受公平和正面的工作體驗,並發展個人和專業能力,最終為企業作出貢獻。

發布該榜單的目的是表彰來自不同行業和規模的組織和最佳工作場所,上榜企業為女性以及其他員工打造和建立了良好的職場文化,以維持和增強該地區的競爭優勢。

關於Great Place to Work®

Great Place to Work®是全球高信任、高績效職場文化方面的權威機構。借助專有的評估工具、基准和認證項目,為超過97個國家的企業,提供高管咨詢和文化咨詢服務。在大中華區,Great Place to Work®與不同的媒體合作,共同發布「大中華區最佳職場™」榜單、「香港和台灣最佳職場™」榜單、「大中華區Best Workplaces for Women™」特別榜單。在美國,Great Place to Work®與《財富》雜志(Fortune Magazine)合作,一起發布「美國最適宜工作的100家公司®」榜單。

SOURCE 卓越職場研究機構