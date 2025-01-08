新華絲路：五糧液大型立體3D廣告片登陸紐約時報廣場

熊貓作為「中國文化使者」，生活在四川等地的自然保護區中，這片土地同樣孕育了「大國濃香」五糧液。

五糧液以「和合共生，美美與共」的創新表達形式，向世界展現了中國文化的獨特魅力，讓全球消費者對五糧液品牌有了更深入的認知與認同。

作為中國白酒的代表品牌，五糧液近年來加速國際化進程，通過「和美全球行」這一國際化IP開展跨國文化交流活動。五糧液在亞太、歐洲、美洲構建了三大國際營銷中心，打造海外運營模式。五糧液還與全球知名酒業集團合作，推出適應國際化趨勢的產品，如新品「紫氣東來」等，並通過與施華洛世奇合作推出緣定晶生創意產品等創新舉措，將傳統底色與時尚多元文化相融合，弘揚傳統文化之美，賦予中國白酒品牌新立意。

2024年，五糧液進一步拓展全球佈局，21個海外新市場成功開闢，免稅、零售、餐飲、電商、特殊渠道等協同發展。五糧液還攜手金巴厘集團(Camapri Group)打造創新雞尾酒，創新推出「五糧液氣泡酒」（"Wuliang Highball"）為全球消費者提供更多元的選擇。

2024年以來，五糧液先後入選「全球品牌價值500強」、「全球最具價值烈酒品牌50強」「亞洲品牌500強」等權威榜單。2024年12月，在世界品牌實驗室(World Brand Lab)發佈2024年度「世界品牌500強」榜單，五糧液連續第八年榮登榜單，品牌排名增幅領跑白酒行業。此外，五糧液更是連續多年獲得「外國人最喜愛的中國品牌」殊榮，憑其深厚的底蘊、醇厚的口感、卓越的品質享譽四方。

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SOURCE 新華絲路