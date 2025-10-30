卓銳證券4號牌升級獲批 擴展虛擬資產投資顧問業務

旗下 ZR 交易平台融合傳統與新興賽道 推動跨資產投資新格局

香港 2025年10月30日 /美通社/ -- 卓銳證券（香港）有限公司（下稱「卓銳證券」）宣布，已獲香港證券及期貨事務監察委員會（下稱「證監會」）批准，將現有第4類（就證券提供意見）牌照升級，擴展至可就虛擬資產提供投資意見，成為香港少數同時具備傳統證券及虛擬資產投資顧問資格的持牌機構，標誌公司在推動傳統金融與虛擬資產融合發展方面邁出重要一步。

卓銳金融集團行政總裁 Phil Kang 表示：「虛擬資產正逐步成為全球投資組合中不可或缺的一部分。是次升級反映證監會對我們合規及風險管理能力的肯定，亦印證公司在金融科技及研究實力上的持續投入。我們希望以穩健、安全、透明的原則，協助客戶在新興賽道中建立信心與策略，讓虛擬資產真正成為可被信賴的資產類別。」

打通傳統與虛擬資產 提供更完整投資支援

隨着虛擬資產逐漸納入主流投資範疇，投資者對合規平台及專業意見的需求顯著提升。牌照升級後，卓銳證券將在原有股票、ETF及基金顧問服務基礎上，延伸至虛擬資產相關投資建議，為客戶提供跨資產、跨市場的整體投資方案。投資者未來可透過卓銳證券旗下交易台 ZR同時獲取證券及虛擬資產市場分析、投資顧問意見及資產配置建議，達至真正「一站式」的智能投資體驗。

作為香港持牌券商，卓銳證券一直積極推動數碼轉型，並不斷完善旗下交易平台 ZR 的功能生態。一個平台、一個帳戶整合港股、美股、ETF、期貨及虛擬資產交易，配備 AI 智能分析工具、多幣種入金及專業資產管理服務。公司將持續以金融科技驅動創新，為投資者提供穩健、安全、專業的跨資產投資體驗，掌握傳統與虛擬資產並進的機遇。

關於卓銳證券

卓銳證券（香港）有限公司（中央編號：BRE865）為香港證監會持牌法團，持有第1、2、4、5及9類受規管活動牌照。公司以科技驅動金融創新，提供涵蓋港股、美股、A股通、ETF、期權、基金及虛擬資產的全球市場交易及顧問服務。透過自主研發的一站式數碼金融服務平台 ZR，卓銳證券為用戶提供市場資訊、專業研究及社區互動功能，助投資者更高效地部署資產，連接傳統與虛擬資產金融市場。

