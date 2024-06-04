三一引領行業低碳發展，市場銷售額超過4億美元

通過低碳產品迭代實現穩步發展

三一在低碳領域已先行一步。其新能源技術委員會成立於2021年，負責監督和管理新能源技術發展規劃、專利佈局、前瞻性技術研發和產業孵化。

2023年，三一推出了130多款新能源產品，包括全球首台全電動旋轉鑽機、搭載自主研發的燃料電池系統的氫燃料攪拌車等。這些綠色產品和解決方案不僅滿足了客戶對低碳轉型的需求，還通過創新顯著降低了全生命週期運營成本，為客戶創造了更大的價值。

創新研發助力綠色轉型

為進一步提升集團在低碳市場上的核心競爭優勢，三一通過自主和戰略合作，在電芯、電驅動橋技術、VCU集控平台、充換電站、燃料電池系統以及控制技術等五大技術方向進行佈局。

2023年，三一獲得了275項低碳專利，並推出了適用於牽引車、攪拌車、自卸車的三款集成電驅動橋，載重範圍為11.5噸至16噸。

憑借強大的產品競爭優勢和創新研發能力，三一在市場上不斷發展壯大。2023年，三一的電動攪拌車銷量同比增長47%，連續三年保持市場佔有率第一，同時其電動起重機銷量繼續領跑行業。

三一集團輪值董事長向文波表示：「展望未來，三一將繼續增強研發能力和產品核心優勢，全面推進綠色可持續發展。我們在整個運營過程中從源頭降低碳排放，打造全週期綠色生產鏈，助推集團高質量發展，加快產業轉型升級，為實現碳達峰、碳中和目標做出貢獻。」

SOURCE 三一集團