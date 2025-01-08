臘八節當天成都文殊院免費發放現熬臘八粥4萬杯

「這個粥熬得真不錯，你看用料好豐富。」72歲的張阿姨一邊吃著粥，一邊對身旁的姐姐說。多年來，張阿姨堅持在臘八當天跟家人一起到文殊院吃粥。「我本來在家都是不吃粥的，但是文殊院的粥一定要來吃，鬧熱嘛。」

張阿姨的女兒段女士說，文殊院的臘八粥活動影響力越來越大，如今一提到過臘八節，大家第一反應就是到文殊院喝粥。「現在年輕人對傳統節日越來越感興趣，到文殊院來喝臘八粥過節的也明顯變多了。」她說。

22歲的劉書婷和朋友從樂山到成都遊玩，她們把文殊院作為此行的第一站。「其實去年臘八節我就來過，但是下午比較晚才到，人太多沒吃到。所以這次我早早就趕過來了，就想來感受下過節的氣氛。」她說。

據文殊院義工王傳璽介紹，文殊院的臘八粥精選糯米、黑米、枸杞、大棗、蓮子等14種上等食材，並根據科學膳食要求及老幼特殊飲食習慣進行搭配，慢火熬制3-4個小時而成，其口感香濃軟糯，甜而不膩。

「我今天早上5點就起床了。為保證大家能及時吃到熱氣騰騰的臘八粥，寺院廚房從頭天晚上就開始泡發食材，淩晨開始滾動熬制，由十多名廚師輪班熬粥，人歇鍋不歇。」他說，當天有大約600人次的義工在現場協助熬制和發放臘八粥。

奉粥是已傳承300餘年的「文殊院臘八節廟會」中最重要，也是最有特色的一項民俗活動。今年，文殊院內的奉粥從1月5日持續至7日，三天時間內為市民免費發放現熬的熱臘八粥共計10萬杯。

為了讓成都市民在上班期間和家門口也能吃到臘八粥，文殊院今年在大成都區域的12區、4市、1縣共16個區域，設立了324個便民奉粥點，從1月5日至7日，免費向市民奉送提前熬制好的杯裝臘八粥共計25萬杯。

此外，文殊院今年還繼續舉辦了線上申領臘八粥料包活動，讓全國的朋友都可以參與到臘八節的活動中來。該活動於2024年12月31日至2025年1月2日舉行，面向全國大眾免費發放10萬份料包。

四川省社會科學院傑出研究員譚繼和指出，臘八節與臘八粥是中華歲時習俗中一個重要的民俗，有悠久的歷史文脈與深厚的民族文明底蘊。而巴蜀地區對中華臘八節和中華臘八粥有首創性的貢獻，早在秦漢時期，巴蜀地區就已經有了臘月初八闔家食粥的習俗。

他表示，文殊院對「臘八粥」美食文明習俗有特殊的貢獻。今日文殊院賡續「臘八」習俗文脈，不斷闡釋和厚植「臘八」文化學術根脈，不斷創新與活用「臘八」文化，由寺院推廣到社區，這是弘揚正能量，回饋復興良風美俗的善舉。

SOURCE 成都文殊院