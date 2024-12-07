天津經濟技術開發區慶祝成立40周年 開拓創新、包容開放、協同發展
新聞提供者天津經濟技術開發區-泰達
07 12月, 2024, 16:27 CST
中国天津2024年12月7日 /美通社/ -- 天津經濟技術開發區-泰達，於1984年經中國國務院批准成立，今年迎來成立40周年。從一片鹽鹼荒灘蝶變為中國首屈一指的國家級經開區，它是中國投資環境最好，經濟總量最大，與世界的融合程度最高的國家級經開區之一。目前，天津經濟技術開發區已擁有10個園區，占地403平方公裡，已有5.34萬家企業在此落戶。
近年來，中國繼續保持高水平開放，打造投資品牌。「作為改革開放先行區，天津經開區營造了一流的營商環境，培育了可持續增長和創新活力。」天津經開區管委會主任洪世聰說。
憑借戰略思維、產業布局和協同服務，天津經開區綜合影響力連續16年位居全國經開區第一。截至2023年末，天津開發區累計引進97個國家和地區的6478個外商投資項目，其中世界500強企業124家，引進項目573個，累計實現外商投資695.57億美元。
天津經開區致力於幫助跨國企業落地中國，對接中國潛在市場和產業鏈。1992年，第一家獨資大型跨國高科技公司——摩托羅拉中國公司的成立，開啟了中國無線通信的新紀元，標志著天津經開區開啟了持續推進營商環境和法制建設的新征程。
建區之初，天津經開區就推動了中國出台70年土地使用權出讓的制度；隨著區域發展，天津經開區又制定勞動保護法治標准參考條例，在中國相關立法領域處於領先地位，被《影響力中國》評為創新型地方政府之一。
天津經開區千億規模的產業集群，為汽車、IT、化工新材料、醫藥健康等技術人才培養和產業鏈制造提供了便利。
天津經開區地處京津冀一體化規劃和渤海灣的交匯處，高效銜接京津冀162個跨省政府服務事項通辦，提供專業的第三方咨詢服務，為融資、運營、管理、人才等提供支持。
SOURCE 天津經濟技術開發區-泰達
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