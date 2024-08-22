上市前定向科學推廣可將治療採用速度加快40%

亞洲還記錄了全球最高的視頻使用率，達到56%，相比之下，美國、歐盟和拉美地區的這一比例較低，顯示出亞洲地區對更深入互動的偏好。

HCP轉向生物製藥公司，幫助他們解讀新型創新藥物和複雜疾病的快速發展的科學證據。通過圍繞臨床指南、出版物和學術會議與新一批利益相關者進行上市前活動，醫學事務團隊可以接觸到關鍵的HCP，從而改善治療決策。

ADVANZ PHARMA全球醫學卓越與運營總監Angela Smart表示：「醫學不再僅僅關注頂級的科學思想領袖。利益相關者的範圍已經擴大，必須將我們的互動策略擴展到傳統專家之外。」

Veeva Pulse的最新分析發現：

定向的上市前科學活動加速治療採用：通過在學術會議上與關鍵專家互動，幫助制定臨床指南，並在上市前獲得出版物的報道，公司可以比沒有進行這些活動的公司快40%地實現治療採用。這表明，在這個階段為醫學團隊提供更多資源可以提高上市成功率。

學術會議活動對臨床決策的影響最大：上市前學術會議活動的高投資對上市後治療的影響最為顯著。學術會議及其後的數字討論有助於提高科學認知，並比投資臨床指南和出版物更能推動有影響力的醫學對話。

與早期職業 HCP的互動增加了新治療的採用： 這些數字化意識強的嶄露頭角的專家更有可能啟動新的治療，概率是其他專家的四倍。他們還更有可能在學術會議上發言（五倍），參與數字互動（十一倍），以及發表文章（七倍）。

這些數字化意識強的嶄露頭角的專家更有可能啟動新的治療，概率是其他專家的四倍。他們還更有可能在學術會議上發言（五倍），參與數字互動（十一倍），以及發表文章（七倍）。 在亞洲，面對面活動是首選的溝通渠道，顯示了 HCP對深入互動的需求： 在過去的季度，面對面活動占渠道組合的82%，表現優於電子郵件、電話、視頻和短信或聊天等其他渠道。這一趨勢在整個行業中一致，從小型生物科技公司到大型生物製藥公司。

在過去的季度，面對面活動占渠道組合的82%，表現優於電子郵件、電話、視頻和短信或聊天等其他渠道。這一趨勢在整個行業中一致，從小型生物科技公司到大型生物製藥公司。 合規內容在HCP互動中繼續發揮關鍵作用：閉環營銷(CLM)互動視覺輔助工具的使用在面對面和視頻互動渠道中都增加，表明利用內容來創造更個性化的HCP互動越來越重要。

Veeva亞洲業務咨詢負責人Shafi Hussain說道：「關鍵在於現場團隊繼續通過適當的渠道為HCP提供理解複雜新藥的重要信息，滿足他們需求。我們的Pulse數據表明，在上市前有效地傳達科學證據對加快治療採用具有顯著影響。HCP的需求在不斷發展，利用數據來制定策略以提高效率和互動至關重要。」

關於Veeva Pulse現場趨勢報告

《Veeva Pulse現場趨勢報告》分析每年超過6億次的HCP互動和活動——這些互動和活動來自於全球超過80%的商業生物製藥現場團隊，樹立HCP聯繫方面的同類最大行業標桿。該分析匯總了Veeva CRM和Veeva數據產品中記錄的實時交易數據，從而為生命科學領域的聯繫活動提供視角。報告數據由Veeva每個季度進行編製，將會幫助企業有效準確地衡量業績表現，從而為創造持續增長和影響，設定合適的可行目標。

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