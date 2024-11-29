藍馳創投領投，安領科生物完成4200萬美元A輪融資，加速雙特異性抗體及ADC產品全球開發

北京2024年11月29日 /美通社/ -- 安領科生物（Allink Biotherapeutics）今日宣佈完成4200萬美元A輪融資。本輪融資由全球知名早期科技投資機構藍馳創投領投，元生創投、君聯資本、建發新興投資跟投，同時獲得老股東高榕創投和冪方健康基金的追加投資。安領科生物致力於開發新一代雙特異性抗體和ADC療法，為腫瘤和免疫疾病患者帶來更優的治療方案。

本輪融資將助力加速安領科生物的全球化佈局，包括推進其核心管線ALK201和ALK202在澳大利亞、美國和中國的I期臨床研究，並積極拓展腫瘤和免疫領域的研發管線，持續優化其自主研發的雙特異性抗體和ADC技術平台，打造具有全球影響力的生物科技公司。

「公司成立一年多來，實現了臨床前到臨床階段的快速跨越。」安領科生物創始人兼CEO馮輝博士表示：「在當前生物醫藥行業融資環境下，我們特別感謝現有股東的持續信任與支持，也很榮幸能夠迎來認可我們創新能力與執行效率的新投資夥伴。有了他們的支持，我們將能更快地推進包括新一代ADC和雙特異性抗體在內的創新管線開發，為腫瘤和免疫疾病患者帶來新的治療希望。未來幾個月內，我們有望實現多個研發里程碑，將進一步推動我們實現為患者開發創新療法的使命。」

藍馳創投表示：「安領科擁有具備自主知識產權的雙抗和ADC技術平台，我們非常看好其在創新靶點發現，雙特應性抗體及ADC新藥開發方面的突出優勢。公司在研管線佈局清晰，尤其是其中兩個處於臨床階段的創新分子，展現出在腫瘤治療領域的重要突破潛力，馮輝博士作為國內生物醫藥的領軍人物之一，帶領安領科團隊在推進研發管線方面展現出的高效執行力，更加堅定了我們對公司發展前景的信心。」

本輪融資完成為安領科生物的發展開啟了新的篇章，基於公司創新藥物高效的研發能力和領導團隊在生物醫藥領域的戰略遠見，A輪融資的充足資金支持將助力安領科生物在創新藥物研發的國際競爭格局中確立領先地位。

關於安領科生物

安領科生物成立於2023年，是一家專注創新藥物研發的生物科技公司。公司基於自主研發的雙特異性抗體和ADC技術平台，佈局了一系列具有同類首創(FIC)和同類最優(BIC)潛力的創新產品管線。安領科致力於在腫瘤和免疫疾病領域開發突破性療法，為全球患者帶來創新治療方案。

關於藍馳創投

藍馳創投是一家專注於早期創業公司的風險投資公司，在管資金規模超過20億美元，投資階段集中於Pre-A、A輪，投資領域覆蓋人工智能、硬科技、消費科技、生物科技等，累計投資超過200家創業企業，從早期階段對創業者提供長週期支持。藍馳創投部分已投項目包括：理想汽車、月之暗面、智元機器人、銀河通用機器人、水滴公司、青雲、瓜子二手車、趕集網、怪獸充電、高仙機器人、宏景智駕、雲聖智能、安芯網盾、百圖生科等。

SOURCE Lanchi Ventures