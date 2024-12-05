42Gears推出SureAccess：零信任網絡存取解決方案，轉型企業安全

印度邦加羅爾2024年12月5日 /美通社/ -- 全球領先的企業行動管理解決方案供應商42Gears今天宣佈推出其創新的零信任網絡存取（ZTNA）解決方案——SureAccess。這項創新的解決方案強化了42Gears對企業安全的承諾，透過確保只有經過認證的用戶和驗證的裝置能夠隨時隨地存取企業資源。

「在當今的混合工作環境中，傳統的安全邊界已經不再足夠，」42Gears聯合創始人兼行政總裁Onkar Singh表示。SureAccess代表了我們對不斷演變的安全挑戰的回應，為組織提供了一個強大的解決方案，無論位置或裝置如何，都能驗證每一次的存取嘗試。」

SureAccess 「SureAccess（42Gears的ZTNA解決方案）旨在保護組織免受未經授權的存取、數據洩露以及內部威脅的侵害。」

SureAccess的主要功能：

安全協定： SureAccess採用Wireguard協定，這是一種現代化且安全的網絡協定，提供卓越的資料加密與傳輸保護。

SureAccess採用Wireguard協定，這是一種現代化且安全的網絡協定，提供卓越的資料加密與傳輸保護。 分流通道： 支持透過安全通道選擇性地為特定DNS或IP地址進行路由，同時繞過其他流量，以實現更高效的網絡性能和數據安全性。

支持透過安全通道選擇性地為特定DNS或IP地址進行路由，同時繞過其他流量，以實現更高效的網絡性能和數據安全性。 基於DNS的存取政策： 透過管理指定的域名使用SureAccess通道，實現精準的安全控制與高效的資源管理。

透過管理指定的域名使用SureAccess通道，實現精準的安全控制與高效的資源管理。 雲端可擴充： 自動擴展以應對裝置流量激增，確保高效能和穩定性。

自動擴展以應對裝置流量激增，確保高效能和穩定性。 進階驗證： 部署先進的身份驗證方法，例如多重身份驗證（MFA）和無密碼驗證，以增強系統安全性。

部署先進的身份驗證方法，例如多重身份驗證（MFA）和無密碼驗證，以增強系統安全性。 存取政策管理員（APM）： 啟用實時、具上下文感知並依條件設定的企業資源存取管理。

啟用實時、具上下文感知並依條件設定的企業資源存取管理。 每個VPN應用程式：允許將特定應用程式的流量引導至SureAccess通道，同時排除其他應用程式。

SureAccess提供以下好處：

持續驗證： 確保所有試圖存取企業資源的用戶和裝置持續經過身份驗證

確保所有試圖存取企業資源的用戶和裝置持續經過身份驗證 增強安全性： SureAccess提供加密通道網絡存取，保護數據傳輸並阻止未經授權的使用者。

SureAccess提供加密通道網絡存取，保護數據傳輸並阻止未經授權的使用者。 精細管控： SureAccess僅允許符合安全要求的授權裝置和應用程式存取網絡，從而增強防止違規入侵的保護。

SureAccess僅允許符合安全要求的授權裝置和應用程式存取網絡，從而增強防止違規入侵的保護。 安全BYOD存取： SureAccess透過其內建的零信任架構，對存取公司資源的個人裝置執行安全政策。

SureAccess透過其內建的零信任架構，對存取公司資源的個人裝置執行安全政策。 資料外洩保護： SureAccess的安全ZTNA通道保護所有網絡流量，防止數據洩漏和未經授權的網絡存取。

SureAccess的安全ZTNA通道保護所有網絡流量，防止數據洩漏和未經授權的網絡存取。 選擇性路由： SureAccess的安全ZTNA通道保護所有網絡流量，防止數據洩漏和未經授權的網絡存取。

這項新產品加強了42Gears的企業移動解決方案組合，為組織提供所需的工具，以在日益複雜的威脅環境中保護其數碼資產。

42Gears簡介

42Gears是企業資訊科技（IT）管理的領導者，提供先進的解決方案，旨在變革數碼工作場所。42Gears的產品從雲端及本部交付，支援所有主流流動及桌面操作系統，讓資訊科技（IT）及開發維運（DevOps）團隊能夠改善一線工作人員生產力及軟件開發團隊的效率。42Gears產品已用於各行各業，並被超過170個國家/地區且超過23,000位客戶所使用，您可以透過全球合作夥伴網絡購買。

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SOURCE 42Gears