亞盛醫藥將出席第43屆摩根大通醫療健康年會並作公司演講

美國馬裡蘭州羅克維爾市和中國蘇州2024年12月27日 /美通社/ -- 致力於在腫瘤等領域開發創新藥物的領先的生物醫藥企業——亞盛醫藥（6855.HK）今日宣布，公司董事長、CEO楊大俊博士受邀將於美西時間2025年1月16日下午1:15（北京時間1月17日凌晨05:15）在第43屆摩根大通醫療健康年會上發表演講，展示亞盛醫藥在以患者為中心的全球創新戰略下的成就與未來展望。

一年一度的摩根大通醫療健康年會被譽為全球醫藥醫療投資領域的行業指向標。本屆會議將於美西時間2025年1月13日-1月16日在美國加州舊金山盛大召開。

演講時間：

美西時間2025年 1月16日 01:15-01:40 PM

（北京時間2025年 1月17日 凌晨05:15-05:40）

演講人：

亞盛醫藥董事長、CEO楊大俊博士

您可以注冊摩根大通會議並通過訪問以下鏈接收聽網絡直播：

https://jpmorgan.metameetings.net/events/healthcare25/sessions/58522-ascentage-pharma-group-international/webcast?gpu_only=true&kiosk=true

關於亞盛醫藥

亞盛醫藥是一家綜合性的全球生物醫藥企業，致力於研發創新藥，以解決腫瘤等領域全球患者尚未滿足的臨床需求。2019年10月28日，公司在香港聯交所主板掛牌上市，股票代碼：6855.HK。

亞盛醫藥已建立豐富的創新藥產品管線，包括抑制Bcl-2、IAP 或 MDM2-p53 等細胞凋亡通路關鍵蛋白的抑制劑；新一代針對癌症治療中出現的激酶突變體的抑制劑等，為全球唯一在細胞凋亡通路關鍵蛋白領域均有臨床開發品種的創新公司。目前公司已在中國、美國、澳大利亞及歐洲開展40多項臨床試驗，其中包括13項注冊臨床研究（已完成/進行中/擬啟動）。

用於治療慢性髓細胞白血病的核心品種耐立克®曾獲中國國家藥品監督管理局新藥審評中心（CDE）納入優先審評和突破性治療品種，並已在中國獲批，是公司的首個上市品種。目前，耐立克®已被成功納入《國家基本醫療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄》。該品種還獲得了美國FDA快速通道資格、孤兒藥資格認定以及歐盟孤兒藥資格認定。

截至目前，公司共有4個在研新藥獲得16項FDA和1項歐盟孤兒藥資格認定，2項FDA快速通道資格以及2項FDA兒童罕見病資格認證。憑借強大的研發能力，亞盛醫藥已在全球范圍內進行知識產權布局，並與武田、默沙東、阿斯利康、輝瑞、信達等領先的生物制藥公司，以及梅奧醫學中心（Mayo Clinic）、丹娜法伯癌症研究院（Dana-Farber Cancer Institute）、美國國家癌症研究所（NCI）和密西根大學等學術機構達成全球合作關系。

亞盛醫藥已構建在原創新藥研發與臨床開發領域經驗豐富的國際化人才團隊，以及成熟的商業化生產與市場營銷團隊。亞盛醫藥將不斷提高研發能力，加速推進公司產品管線的臨床開發進度，真正踐行「解決中國乃至全球患者尚未滿足的臨床需求」的使命，以造福更多患者。

前瞻性聲明

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SOURCE 亞盛醫藥