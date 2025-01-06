信達生物將出席第43屆摩根大通全球醫療健康年會並發表演講

美國舊金山和中國蘇州2025年1月6日 /美通社/ -- 信達生物制藥集團（香港聯交所股票代碼：01801），一家致力於研發、生產和銷售腫瘤、自身免疫、代謝、眼科等重大疾病領域創新藥物的生物制藥公司宣布，公司管理層將出席在美國舊金山舉辦的第43屆摩根大通醫療健康年會。公司創始人、董事長及CEO俞德超博士將於大會現場發表公司演講，分享公司戰略布局和最新業務進展與展望，並參與專題討論環節。

摩根大通全球醫療健康年會是全球最負盛名、規模最大的醫療健康投資研討會之一。本屆會議將於美西時間2025年1月13日-1月16日在美國舊金山盛大召開，8,000多名投資者、行業專家以及550家公司齊聚一堂，共同探討行業趨勢和熱點創新話題。

公司演講

時間：

美西時間1月16日 早上08:30 （北京時間1月17日 凌晨00:30）

演講人：

信達生物創始人、董事長及CEO俞德超博士

網絡直播鏈接：

https://jpmorgan.metameetings.net/events/healthcare25/sessions/58510-innovent-biologics-inc/webcast?gpu_only=true&kiosk=true

演示文稿：

https://investor.innoventbio.com/cn/investors/webcasts-and-presentations/

*會後可至信達生物官方網站的投資者關系板塊瀏覽和下載

專題討論（Panel Discussion）

時間：

美西時間1月15日 下午14:15 （北京時間1月16日 早上06:15）

主題：China Biopharma Industry Global Expansion Strategy (中國生物制藥行業的全球化戰略)

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關於信達生物

「始於信，達於行」，開發出老百姓用得起的高質量生物藥，是信達生物的使命和目標。信達生物成立於2011年，致力於研發、生產和銷售腫瘤、自身免疫、代謝、眼科等重大疾病領域的創新藥物，讓我們的工作惠及更多的生命。公司已有13個產品獲得批准上市，它們分別是信迪利單抗注射液（達伯舒R），貝伐珠單抗注射液（達攸同R），阿達木單抗注射液（蘇立信R），利妥昔單抗注射液（達伯華R），佩米替尼片（達伯坦R），奧雷巴替尼片（耐立克R）， 雷莫西尤單抗注射液（希冉擇R），塞普替尼膠囊（睿妥R），伊基奧侖賽注射液（福可蘇R），托萊西單抗注射液（信必樂R），氟澤雷塞片（達伯特R），匹妥布替尼片(捷帕力R)和己二酸他雷替尼膠囊（達伯樂R）。目前，同時還有4個品種在NMPA審評中，3個新藥分子進入III期或關鍵性臨床研究，另外還有17個新藥品種已進入臨床研究。

公司已與禮來、羅氏、賽諾菲、Adimab、Incyte和MD Anderson 癌症中心等國際合作方達成30多項戰略合作。信達生物在不斷自研創新藥物、謀求自身發展的同時，秉承經濟建設以人民為中心的發展思想。多年來，始終心懷科學善念，堅守「以患者為中心」，心系患者並關注患者家庭，積極履行社會責任。公司陸續發起、參與了多項藥品公益援助項目，讓越來越多的患者能夠得益於生命科學的進步，買得到、用得起高質量的生物藥。截至目前，信達生物患者援助項目已惠及20余萬普通患者，藥物捐贈總價值36億元人民幣。信達生物希望和大家一起努力，提高中國生物制藥產業的發展水平，以滿足百姓用藥可及性和人民對生命健康美好願望的追求。

詳情請訪問公司網站：www.innoventbio.com或公司領英賬號www.linkedin.com/

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