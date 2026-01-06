雲頂新耀將出席第44屆摩根大通年度醫療健康大會並發表主題演講

上海2026年1月6日 /美通社/ -- 雲頂新耀（HKEX 1952.HK）是一家專注於創新藥研發、臨床開發、製造和商業化的生物製藥公司，今日宣佈總裁兼首席財務官何穎先生將參加第44屆摩根大通年度醫療健康大會並發表演講更新公司近況。作為全球醫療健康領域最具影響力的投資與合作盛會，本屆大會將於 2026 年 1 月 12 日-15 日在美國舊金山舉行。屆時公司核心管理層包括董事會主席吳以芳先生及首席執行官羅永慶先生也將出席投資人會議。

主題演講：

時間: 美國西部時間2026年1月15日上午7:30（北京時間1月15日晚間11:30）

直播鏈接：公司官網投資者關係板塊 （https://www.everestmedicines.com/zh-hans/investors/presentations）

投資人會議:

時間: 2026年1月12-15日

雲頂新耀管理層將在摩根大通醫療健康大會期間安排投資人會議。有興趣者可通過摩根大通系統或發送郵件至 [email protected] 進行預約。

關於雲頂新耀

雲頂新耀是一家專注於創新藥和疫苗研發、臨床開發、製造和商業化的生物製藥公司，致力於滿足全球市場尚未滿足的醫療需求。雲頂新耀的管理團隊在中國及全球領先製藥企業從事過高質量研發、臨床開發、藥政事務、化學製造與控制（CMC）、業務發展和商業化運營，擁有深厚的專長和豐富的經驗。雲頂新耀已打造多款全球同類首創和同類最佳的藥物組合，公司的治療領域包括自身免疫、眼科、急重症及CKM（心血管、腎臟及代謝）等。有關更多信息，請訪問公司網站：www.everestmedicines.com。

前瞻性聲明：

本新聞稿所發佈的信息中可能會包含某些前瞻性表述，乃基於本公司或管理層在做出表述時對公司業務運營情況及財務狀況的現有看法、相信、和現有預期，可能會使用「將」、「預期」、「預測」、「期望」、「打算」、「計劃」、「相信」、「預估」、「確信」及其他類似詞語進行表述。這些前瞻性表述並非對未來業績的保證，會受到風險、不確定性及其他因素的影響，有些乃超出本公司的控制範圍，難以預計。因此，受我們的業務、競爭環境、政治、經濟、法律和社會情況的未來變化及發展等各種因素及假設的影響，實際結果可能會與前瞻性表述所含資料有較大差別。本公司及各附屬公司、各位董事、管理人員、顧問及代理未曾且概不承擔更新該稿件所載前瞻性表述以反映在本新聞稿發佈日後最新信息、未來項目或情形的任何義務，除非法律要求。

SOURCE 雲頂新耀