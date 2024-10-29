45位首席執行官、六位部長以及一位國家元首在未來投資倡議研究所（Future Investment Initiative Institute）針對非洲投資及女性金融的前峰會上共同登台演講

一個重要的亮點是醫療創新論壇，這是未來投資倡議研究所（FII Institute）的重點關注領域。與會者的見解強調，透過遠程解決方案，數碼健康服務對非洲超過四億人群的可及性至關重要。訊息明確：所有利益相關者在醫療保健領域的投資將促進更佳結果並提升經濟產出。此外，一個由主要食品行業行政總裁組成的專題討論小組探討了食品安全問題，提出了提高農業效率和推動環保做法的策略，以縮小食品安全差距。

由ARAMCO、ACWA Power和Heirs Energy領導人組成的「為非洲供電」（Power Africa）專題討論小組探討了可靠電力供應的迫切需求，這是促進經濟增長、醫療、教育和創造就業機會的基石。

與H.E. Bassirou Diomaye Faye進行的特別對話中，強調了賦權非洲青年和在各個領域推動可持續發展的重要性。他指出：「非洲大陸再次覺醒，追求新的理想和目標。我們見證著這個大陸的民主化過程，這包括建設和提升能源部門及相關基建設施，並促進青年發展。」

在首屆HERiizon峰會上，H.R.H Ambassador Reema Bandar Al Saud強調了女性在領導層中的重要作用。她指出，「我們應該跨領域地考慮我們所做的培訓，培養在職場上全面發展的女性。」如Cecilia Attias和Jenny Johnson等講者探討了提升女性在董事會代表性策略，而Ruth Porat則倡導女性在金融和科技領域的賦權，她指出，「作為女性領導者，我們正處於一個令人難以置信的轉型時期，我們必須認識到這一點。」她強調了FII8等全球會議在建立網絡和持續學習方面的重要性。

Noel Quinn指出，女性的領導能力和獨特視角在應對更公平和可持續的未來中至關重要，「這是一個讓人感到被重視的環境，提供機會並讓人們能夠貢獻。」

在FII8會議上，超過600位演講者和8000位領導者、投資者及創新者參與了200多場小組討論，旨在應對人類面臨的緊迫挑戰——從金融、能源、投資、政策和人工智能，到商業、氣候變化和前沿創新。

未來投資倡議研究所（FII Institute）行政總裁Richard Attias表示：「今天，我們透過預備峰會親眼見證了參與和對話的變革力量，特別是對於越來越多地擔任領導角色並推動全球變革的女性。透過利用投資和建立有意義的夥伴關係，我們可以推動可持續增長，確保非洲成為機會、創新和韌性的燈塔，惠及未來世代。我們期待第八屆FII開幕日的到來，這將為全球面臨的緊迫挑戰提供切實可行的解決方案。」

未來投資倡議研究所（FII Institute）簡介

未來投資倡議研究所（FII Institute）是由數據驅動的全球非牟利基金會，設有單一投資分支機構，並談論單一議程：對人類的影響。我們具全球性和包容性，培養來自全球各地的人才，並在以下四大重大領域獻計獻策，解決現實問題：人工智能（AI）及機械人、教育、醫療和可持續發展。

SOURCE Future Investment Initiative Institute