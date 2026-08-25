樂舒適中期利潤增長46% 新興市場發展勢頭延續 派息率升至約66%

董事會宣佈派發中期股息每股0.08美元，股息總額約4970萬美元，對應派息率約66%，較2025年全年約45%的派息率提升約21個百分點。派息率提升，說明樂舒適在持續拓展業務的同時，始終重視股東回報。

1. 新興市場基本面支撐長期需求

在業績發佈會上，Sunda Enterprise Limited董事長、樂舒適有限公司非執行董事、主席沈延昌表示，新興市場人口結構與經濟發展趨勢向好，推動個人衛生用品滲透率持續提升，嬰幼兒護理、女性護理及家庭護理產品市場需求旺盛，為公司長期增長奠定了基礎。

樂舒適聚焦生活必需消費品本地化生產，為業務所在國家帶來投資、技術、就業以及稅收，因此公司業務受資源類行業相關政策變動的影響較小。多國佈局有助於企業分散經營風險，本地化生產能力也讓公司可以更好地應對各地消費需求與市場環境差異。

管理層認為，公司在成熟市場積累的運營經驗，可調整並複製至更多國家，同時搭建適配當地消費習慣與分銷體系的業務系統。

2. 非洲核心市場韌性十足 拉美業務增速加快

樂舒適非洲核心市場實現全面增長。西非地區營收同比增長24.4%，東非、中非營收同比分別增長29.3%和29.4%。

公司依托現有成熟生產基地，向尚未佈局本地工廠的周邊國家輸出產品。東非、中非、西非其他市場的營收分別同比增長97.5%、44.5%和51.3%，體現了出口驅動型市場拓展模式的發展潛力。

拉丁美洲為本報告期內樂舒適增長最快的區域，區域營收達1940萬美元，同比激增122.7%，其中秘魯市場營收同比增長57.0%。繼2025年8月薩爾瓦多工廠實現本地化生產之後，公司秘魯衛生用品工廠於2026年4月正式投產，進一步落地本地化生產戰略。

樂舒適有限公司首席財務官兼聯席公司秘書龍瑞麒表示，集團業績得益於核心市場穩健擴張、拉美業務高速發展，以及成熟生產基地對周邊國家出口規模不斷擴大。

3. 豐富品牌矩陣助力市場滲透

樂舒適搭建覆蓋高端、大眾及高性價比賽道的多元化品牌矩陣，適配不同市場的購買力、消費偏好以及競爭格局。

核心品牌Softcare營收同比增長22.4%；Cuettie和Veesper營收分別同比增長43.8%和60.2%；Maya營收同比暴漲381.5%。上述品牌增速均高於核心主品牌，推動樂舒適整體品牌結構日趨多元。

2026年3月，公司在肯尼亞和加納推出全新嬰兒拉拉褲品牌Allround。除擴充產品品類外，該舉措也旨在培育尚處於發展早期的市場，向消費者普及嬰兒拉拉褲的產品功能價值。

樂舒適有限公司執行董事、首席執行官羅繼超表示，公司同步推進產品品牌與企業品牌建設。多品牌戰略既可以滿足不斷分化的消費者需求，也能夠強化企業應對各類市場競爭環境的能力。

4. 渠道模式進入試點落地階段

樂舒適正逐步從以經銷商為主導的模式，轉型為服務導向更強的渠道體系。

公司發現各地小型零售網點存在尚未被滿足的服務需求，正在搭建標準化、信息化的分銷體系，提升零售覆蓋廣度與終端執行能力。

該模式已在部分市場開展試點驗證。樂舒適計劃穩步推進，依托本地試點打磨完善體系，之後逐步複製推廣至更多市場。

5. 供應鏈規模優勢有望帶來市場份額提升機遇

管理層同時談及地緣衝突、航運中斷、原材料成本上漲帶來的潛在經營壓力。

沈延昌指出，上述因素雖會帶來短期成本壓力，但也或將加速供應鏈資源向大型品牌製造企業集中。依托規模化採購、穩定供貨以及本地化生產能力，中長期來看，樂舒適有望保障產品供應，爭取獲得更多市場份額。

展望未來，樂舒適將持續平衡銷量、定價、盈利水平與市場份額，推進多國運營佈局、本地化生產、全球供應鏈、品牌矩陣以及分銷體系建設。

依托韌性十足的非洲核心市場、快速發展的拉美業務，以及不斷擴充的品牌與市場版圖，公司將持續夯實基礎，力求在各新興市場實現長期可持續增長。

SOURCE Softcare Limited