康諾思騰完成超5億元人民幣融資，進一步推動手術機器人技術應用全球普及

香港2025年1月13日 /美通社/ -- 1月13日，中國創新型手術機器人企業代表康諾思騰(Cornerstone Robotics)宣佈完成C輪超5億元人民幣融資。本輪融資由歐洲大型私募股權投資公司殷拓集團(EQT)領投，啟明創投、Alpha JWC Ventures、創科創投基金、eGarden Ventures、清松資本、險峰K2VC、美團龍珠等海內外多家專業投資機構參投，瑞銀集團為本輪融資的財務顧問。募集資金將推動公司加速商業化進程、手術機器人新產品研發、臨床試驗及全球化業務發展與合作。

本輪融資吸引了多家新的戰略投資者支持，如殷拓集團(EQT)和Alpha JWC Ventures。其中，殷拓集團為管理資金規模位居歐洲第一、全球前三的瑞典私募股權投資公司，本次頂級資本的注入將為康諾思騰拓展歐洲市場提供強而有力的資本支援。東南亞領先的風險投資公司Alpha JWC Ventures憑藉其深刻的市場洞察力和豐富的投資經驗，將為康諾思騰進一步拓展東南亞市場方面發揮關鍵作用。作為誕生於粵港澳大灣區的企業，公司還獲得了香港特別行政區政府創新科技署的創科創投基金投資。此次高品質投資者的支持和參與，不僅是對康諾思騰創新和全球化能力的認可，也將助力康諾思騰在全球化戰略的征途上邁向更高峰。

康諾思騰(Cornerstone Robotics)秉承「讓手術安心,為生命遼闊」的企業使命，堅持自主創新，致力於打造安全高效的手術機器人平台。歷經五年的高速、高品質發展，康諾思騰已在全球設立三大研發中心，完全掌握機械架構、電氣架構、軟體架構、複雜演算法以及視覺影像等核心技術，自主搭建手術機器人底層技術平台；並在大灣區設有超萬平米的量產工廠，成功實現手術機器人的「自主研發、自主製造」。2024年是康諾思騰的商業化元年，公司自主研發的Sentire思騰®腔鏡手術機器人已于2024年9月29日正式獲得中國國家藥品監督管理局（NMPA）批准上市。

憑藉自主研發、自主製造的高品質性能與成本優勢，康諾思騰已與中國內地和香港，以及歐洲地區的頂尖醫學中心展開合作，並按計劃順利完成多個重要專科的臨床案例，這為公司未來拓展國際市場、服務全球醫護夯實了高品質發展的基礎。

另一方面，康諾思騰還在全球範圍內積極探索更多應用場景與臨床合作機會，加速技術與服務的應用普及，通過與醫療機構和教育機構合作，公司在落實應用和技能培訓方面取得了扎實進展。與此同時，臨床回饋與團隊研發創新技術形成良性迴圈，讓機器人與人工智慧接軌，完成更精准、更複雜的手術，讓科技發展推動智慧醫療的普及，更好地服務社會與大眾。

康諾思騰創始人及首席執行官歐國威教授表示：「2024年是康諾思騰發展歷程中的一個重要里程碑，感謝新老股東對康諾思騰的信任與支持。這不僅是對我們團隊將創新成果落地應用的高度認可，也是對公司長期高品質發展的堅定信任。『築就中國手術機器人產業基石』是康諾思騰2019年啟航時的初心，經過五年的努力，我們成功實現『自主研發、自主製造』，並在今年獲得中國國家藥品監督管理局的認可，也獲得越來越多客戶與夥伴的認可。我們團隊將沿著創新的道路，讓高品質的手術機器人產品和技術，以可負擔的價格，服務全球各地有需要的人。未來，我們將繼續專注于技術創新，深入拓展全球市場、推進海外認證，攜手更多合作夥伴，共同為智慧醫療行業創造價值，為人類更美好的生活作出貢獻。」

部分投資機構寄語

殷拓集團(EQT) 私募資本亞洲諮詢團隊合夥人何淑韻和蕭宇成表示：「在全球範圍內，迫切需要讓更多患者能夠獲得高品質的機器人輔助手術醫療服務，然而，鮮有企業能達到機器人輔助手術所要求的安全性、精准性以及嚴謹性。康諾思騰作為在這一領域的領軍者，致力於提升醫療機器人技術的可及性。殷拓集團很自豪能夠通過運用我們在醫療、科技以及生命科學領域的深厚專業知識來支持康諾思騰，助力其為全球患者提供創新且可及的高品質手術機器人。」

啟明創投主管合夥人胡旭波表示：「手術機器人的發展和臨床應用正在持續產生更好的治療和臨床效果。自啟明創投投資康諾思騰以來，我們見證了公司產品性能的不斷提升和團隊的持續進化。我們相信康諾思騰有機會為全球客戶提供更有競爭力的產品和臨床價值。我們很高興這次能夠繼續投資和支持公司，一起為新的里程碑共同努力。」

Alpha JWC Ventures 普通合夥人Jefrey Joe表示：「Alpha JWC Ventures 很高興能與康諾思騰合作，支持他們拓展至東南亞市場的旅程。我們相信，他們在手術機器人領域的創新方法符合醫療行業不斷增長的需求和機遇。我們致力於支持他們的成長與成功，為該地區帶來最高標準的醫療服務。」

關於康諾思騰

康諾思騰(Cornerstone Robotics)成立於2019年，秉承「讓手術安心，為生命遼闊」的企業使命，致力於打造安全高效的手術機器人平台，立志成為世界級創新型手術機器人領導者，持續為臨床創造價值，提升中國乃至全球範圍優質醫療資源的可及性，讓更多患者受益于高端醫療科技帶來的高品質醫療服務。

關於殷拓集團(EQT)

殷拓集團(EQT)是一家價值目標驅動型的全球投資機構，管理的總資產達 2460 億歐元（管理的收費資產達 1340 億歐元），分為兩個業務板塊：私募資本和不動產。殷拓集團在歐洲、亞太地區和美洲均擁有被投公司及資產，並助力它們實現可持續增長、卓越運營以及市場領先地位。

更多資訊請訪問：www.eqtgroup.com，或在LinkedIn、X、YouTube、Instagram上關注殷拓集團。

關於啟明創投

啟明創投成立於2006年。目前，啟明創投旗下管理11只美元基金，7只人民幣基金，已募管理資產總額達到95億美元。自成立至今，專注於投資科技及消費(Technology and Consumer, T&C)、醫療健康(Healthcare)等行業早期和成長期的優秀企業。

截至目前，啟明創投已投資超過580家高速成長的創新企業，其中有超過210家分別在美國紐交所、納斯達克，香港交易所，上交所及深交所等交易所上市，或通過並購等方式退出，有80多家企業成為行業公認的獨角獸或超級獨角獸企業。

關於Alpha JWC Ventures

Alpha JWC Ventures是一家東南亞早期以及成長階段的風險投資公司，於 2015 年在印尼創立。憑藉深厚的印尼本土深根、豐富的東南亞投資經驗與環球網路優勢，我們已發展成為東南亞地區最大和表現最好的早期基金。目前投資組合擁有70+家現行的投資專案， 達到6.5億美元的資金管理規模。我們與創始人合作的雖然從投資而開始，但隨著公司成長也會與企業家分享經驗，訣竅和網路，盡心盡力支援他們的使命和幫助他們取得成功。更多資訊請訪問https://www.alphajwc.com。

關於創科創投基金

香港特別行政區政府創新科技署的創科創投基金，與獲選為創科創投基金共同投資夥伴的風投基金，以約1（創科創投基金）：2（共同投資夥伴）的配對比例共同投資於合資格本地創新及科技初創企業，豐富本地創新及科技生態圈。創科創投基金優化計畫亦已推出，投資於策略性產業的初創企業。

有關更多資訊，請流覽基金網頁 https://www.itf.gov.hk/l-sc/ITVF.asp。

關於eGarden Ventures

eGarden Ventures 是一家專注於新興領域初創公司的風險投資基金。我們秉持著對創業精神的熱情，致力於全方位支持創業創始人。除了提供資金外，我們還提供戰略資源與專業指導，幫助企業在投資後實現持續增長與繁榮。

關於清松資本

清松資本是一家專注於生物技術和醫療健康領域的創業型私募股權投資機構，管理團隊具有深厚的醫療產業背景和私募股權投資經驗。我們致力於與最優秀的創新型生物醫療企業共同成長，推動中國生命科學和醫療健康產業的技術與商業創新；堅持以研究驅動投資，深度參與被投企業的發展，深耕生物技術、創新藥、創新型醫療器械、精准醫療與服務以及大健康產業與前沿科技的交叉領域。

基金成立至今已完成對多個細分領域明星專案的投資，且多個專案已完成上市，分別為聯影醫療(688271.SH)、神州細胞(688520.SH)、義翹神州(301047.SZ)、鉅子生物(02367.HK)、瑞科生物(02179.HK)等。

關於險峰K2VC

創立于2010年，險峰（K2VC）專注於早期投資，致力於推動科技進步、產業升級、商業模式革新及人們生活方式的演進。險峰管理人民幣和美元雙幣基金，截至2022年，管理規模約百億人民幣，投資超過700家初創企業。

險峰英文名K2，源于世界第二高峰喬戈裡峰的簡稱。K2因攀登難度極高而聞名，象徵創業者超越自我、挑戰極限的偉大追求。險峰願做創業者的高山嚮導，陪伴攀登每一步，共經礪煉，衝擊無限風光的頂峰。

險峰旗下設有險峰長青、險峰淇雲兩個投資平台。在商業投資之外，險峰也通過資助公益事業來推動社會進步。

關於美團龍珠

美團龍珠成立於2017年，專注於消費和科技領域投資，致力於成為消費和科技領域最優秀創業者背後的重要支持者。美團龍珠植根於美團生態圈，具備獨特豐富的產業資源優勢。美團龍珠目前累計管理三期人民幣基金和一期美元基金，管理規模超過130億元，投資人包括政府引導基金、全球頂尖的主權基金、養老基金、知名母基金、消費行業龍頭企業、互聯網公司、校友捐贈基金等知名專業機構。成立8年投資數十家成員企業，包括理想汽車、康諾思騰、普方生物、蜜雪冰城、古茗、喜茶、Manner咖啡、月之暗面、宇樹科技、德爾科技、榮芯半導體、愛芯元智、EcoFlow、清純半導體等。

SOURCE 康諾思騰