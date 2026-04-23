第十屆亞太區農業技術展覽暨會議5月登場

依據農業部近期發布之政策與防疫成果，臺灣持續強化畜牧產業之生物安全體系，並穩定維持非洲豬瘟（ASF）非疫區地位，在高密度飼養環境下展現優異的疫病防控能力。此一成果不僅提升國內產業競爭力，也逐步成為亞太及東南亞市場在推動動物健康管理與產業升級的重要參考模式。

在此背景下，區域市場對於生物安全、減抗養殖、智慧化管理與永續生產的需求快速提升。本屆展會以「創新技術、綠色永續、韌性鏈結（Innovation Technology｜Green Sustainability｜Resilient Connections）」為主軸，串聯產業鏈上下游，打造結合技術、應用與市場的專業交流平台。

【論壇聚焦產業轉型關鍵 掌握全球趨勢】

展期間將舉辦多場專業論壇與技術研討，聚焦當前產業升級核心議題，包括：

動物健康與疫病防控：強化生物安全與疾病管理體系

腸道健康與減抗策略：透過營養管理與機能性添加劑提升防禦力

精準營養與飼養效率：優化日糧配方，提高生產效益

極端氣候下的養殖應變：強化設施韌性與風險管理能力

智慧養殖與數據應用：導入AI與IoT，推動數位轉型

永續發展與環境管理：低碳生產、資源循環與廢棄物再利用

透過國內外專家與產業代表分享實務經驗與最新研究成果，協助業者掌握全球趨勢與技術應用，加速產業升級。

【聚焦市場需求 精準對接產業升級商機】

隨著亞太地區農業產業升級需求持續擴大，展會現場將聚焦具實際採購潛力的技術與解決方案，涵蓋：

智慧畜舍與環控系統：提升飼養效率並降低疫病風險

AI 精準餵飼與自動化設備：優化飼料轉換率，提升營運效益

動物健康與生物安全解決方案：強化防疫與場域管理能力

機能性飼料添加劑與減抗技術：回應無抗養殖趨勢

智慧水質監測與養殖管理系統：即時掌握環境變化，降低風險

循環水養殖（RAS）與節能設備：提升資源效率，實現永續生產

本展匯聚畜牧場、養殖業者、系統整合商、設備代理商及國內外專業買主等族群，具備明確技術導入與採購需求。透過展會平台，參展企業可直接接觸目標市場，掌握亞太農業升級所帶來的關鍵商機，並拓展跨國合作機會。

此外，展會亦提供多元現場交流與商務洽談機會，促進參展商與產業人士之間的互動與合作，強化區域產業鏈結。

在全球農業面臨轉型關鍵期之際，第十屆亞太區農業技術展覽暨會議將持續扮演產業交流樞紐，推動農、漁、畜三大領域朝向高效率、低風險與永續發展邁進，開創更具韌性的未來。

更多展覽資訊及參觀登記方式，請至官方網站：

www.agritechtaiwan.com

關於 Informa Markets

Informa Markets農漁畜展覽遍佈全球，足跡遍及世界逾 11國，包括：台灣、美國、埃及、阿拉伯、越南、馬來西亞、土耳其、巴西、菲律賓、馬來西亞、印度尼西亞，提供全球最專業、完整、國際化的農漁畜B2B展覽業務。

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SOURCE Informa Markets Asia Ltd Taiwan Branch