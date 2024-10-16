安利（香港）攜手締造健康幸福生活50載 伍家謙分享與社群連繫及環保永續心得

年會當日，著名主持人森美擔任大會司儀，為活動增添不少活力。安利亞太區域總裁兼全球首席戰略與企業發展官Asha Gupta及安利台灣、香港暨菲律賓總裁林彥秀等管理層均親自赴港出席，與現場的來賓一同分享喜悅。安利（香港）總經理郭麗菁在年會上感謝各位ABO及顧客過去的努力並寄語祝賀，「我們非常自豪地慶祝安利在香港的五十年歷程。這一里程碑不僅體現了我們對創新和卓越的承諾，更彰顯了對ABO始終如一的支持與奉獻，我們致力幫助人們過更好、更健康的生活。新冠疫情過後，大眾較以往更着重個人的健康和幸福，但調查指出香港人的亞健康情況卻愈趨嚴重，我們的目標是透過推出更具針對性及切合現代人需要的產品，提升更多人的健康意識，改善健康壽命，幫助大眾實現健康幸福生活的共同追求。」

隨後，安利（香港）總經理郭麗菁在演講中表示，安利（香港）已連續第七年實現業績增長，這有賴安利各位領袖的卓越領導力及團隊的韌性。安利（香港）不僅是一個領先的市場，它在銷售和業務增長上更不斷刷新紀錄，其成功更為安利的全球社群帶來啟發，公司未來會繼續持守品牌的價值觀和創新傳統，並與ABO保持緊密的合作關係，給予希望創業的朋友實現目標的各項支持。

安利（香港）五十週年年會在精彩節目和令人鼓舞的分享中圓滿結束。展望未來，安利將不斷提供優質的產品和服務，並致力提升社會對健康生活的認識和重視，讓每一位夥伴都能在這個大家庭中找到屬於自己的位置，攜手共創美好未來。

安利未來發展焦點 — 環球營養食品及健康生活

在當今全球市場中，營養食品及健康生活的需求持續上升，市場規模已達到3,750億美元[1]，並且預測將繼續增長。這一趨勢顯示出消費者對健康和生活品質的重視，為安利提供了巨大的商機。安利是全球第一的直銷企業[2]，這一地位使其在市場中擁有強大的品牌影響力和信任度。憑藉著良好的商業模式和優質的產品，安利能夠為眾多ABO提供一個更完善的健康事業。

安利旗下的紐崔萊（Nutrilite）品牌是全球銷售第一的維生素及營養補充品品牌[3]。紐崔萊以其安全科學配方和高品質的產品贏得了消費者的信任，並在全球市場上樹立了良好的口碑。隨著現今社會對健康意識的提升和生活方式的改變，市場對於營養食品及健康產品的需求急劇上升。安利充分把握了這大趨勢，並不斷推出創新產品，以滿足消費者日益多樣化的需求，同時亦讓每一位ABO都能夠靈活地經營自己的業務，並根據市場需求進行調整，配合各用家的獨特需求帶來更合適的健康策略，同時促進了ABO社群的建立和發展。

安利的成功源於其在全球直銷市場中的領導地位、優質的產品、靈活的商業模式以及對市場趨勢的敏銳洞察。隨著健康生活趨勢的持續增長，安利將在未來繼續探索更多商機，為消費者及ABO創造更大的價值。

「前體育主播」到「身兼多職」伍家謙與社群連繫

安利（香港）成立五十週年，希望透過不同名人的自身故事及看法，宣揚健康幸福生活理念，就此，早前邀請到「牛下女車神李慧詩」分享其對健康身體及健康心靈重要性的看法、「輪椅劍后」余翠怡藉著自己的經歷和得著鼓勵年輕人勇敢面對逆境，是次邀請到「前體育主播」伍家謙分享對於多年來不同的身份轉變，帶出對社群連繫不一樣的看法。

伍家謙指出，從以前體育新聞主播身份到現在他是一對龍鳳胎「小怪獸s」的父親，他認為向公眾講述體育與現在向他的孩子所灌輸的資訊不一樣，「小怪獸s」開始進入每事問的階段，而作為父親所回答的每個觀點與概念都對小朋友的思維有重要的影響。例如「小怪獸s」看見父母把家中廢物分類時，會好奇原因向父母提出問題，伍家謙表示：「或者現在以他們的年紀未必明白環保的背後原因，不過我覺得，就算個人的力量再小，只要一點一滴持續地去做，都一定可以造成改變，所有事都是由細微處開始；自小教導他們不要浪費，當他們長大就會變成一種習慣。」

當每一個個體都有養成相同習慣，漣漪就會越來越大，就可以共同建立一個美好社區，伍家謙提到安利堅持以永續方式經營有機農場，再以自家農場提供產品的原材料，並將用戶生活習慣與環保結合，包裝方面亦都會減少使用塑膠同浪費，貫徹可持續的宗旨，一直為令到世界更美好、更多人擁有健康幸福生活而努力。每個安利用戶在使用安利產品時都是在為環保永續出一分力，他們善於連繫社群，集合社群的影響力，建立一個愛護環境的社區，促進人與自然和諧共存。

[1] 根據歐睿國際有限公司(Euromonitor International Limited) 2020年數據 [2] 根據Direct Selling News (DSN)全球百大直銷企業排行榜 2013-2023年數據 [3] 根據GlobalData 2024年的市場數據，包含各種蛋白質及營養保健產品在全球200多個國家中的產品類別市場規模及品牌市佔率。數據是基於零售價的零售總額及%占比。紐崔萊包括Nutrilite品牌和Nutriway品牌的銷售額。

關於安利

美國安利（香港）日用品有限公司於1974 年成立，是美國安利公司在遠東開發的首個市場，現時為全港最大及最活躍的直銷公司之一。安利（香港）秉承「幫助別人過更好、更健康生活」的願景，以天然與健康角度出發，並以保護環境為重點，為顧客提供包括健康與健美、美容及護膚品、個人護理用品、家居科技產品及家居護理用品。安利科研實力雄厚，擁有近 800 名科研專家及技術人員，不斷研究獨一無二配方，由創立至今超過 60 年，總生產超過 400 款獨特的產品、擁有超過 750 項全球專利，為顧客帶來優質產品。欲瞭解更多資訊，請訪問 https://corp.amway.com.hk/。

SOURCE Amway