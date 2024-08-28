復星國際上半年收入保持增長，槓桿率下降至50.2%

28 8月, 2024, 21:34 CST
香港2024年8月28日 /美通社/ -- 8月28日，復星國際（00656.HK）公佈2024年上半年業績。報告期內，集團收入持續增長，總收入達人民幣978.4億元；產業運營利潤保持增長，達到人民幣34.7億元。四大核心子公司——豫園股份、復星醫藥、復星葡萄牙保險、復星旅文，總收入達人民幣721.7億元，同比保持增長，佔集團總收入的比重達到74%。
截至報告期末，集團調整後總債務佔總資本比率為50.2%，維持了2020年以來的下降趨勢。現金、銀行結餘及定期存款達到人民幣1095.5億元，較2023年底增加人民幣約171億元。國際評級機構標普充分肯定復星財務戰略成效，確認評級展望為「穩定」。
復星國際上市17年來累計分紅港幣256億元，分紅率逐漸提升，近五年分紅率在20%及以上。截至報告期末，調整後NAV為每股港幣17.4元。
高質量全球化業務成為復星新一輪增長引擎。截至報告期末，復星在全球超過35個國家和地區擁有產業佈局，2024年上半年海外收入達人民幣458.7億元，同比增長4%，佔總收入的比重上升至47%。
2024年上半年，復星科創投入人民幣35億元，創新藥研發方面取得突破性進展，共有4個產品共9項適應症獲批上市，4個產品共9項適應症進入上市前審批/關鍵臨床階段，9項產品（按適應症計算）獲批開展臨床實驗。
SOURCE 復星
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