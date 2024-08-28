復星國際上半年收入保持增長，槓桿率下降至50.2%

郭廣昌：復星堅定推進全球化發展戰略

「未來，復星將繼續堅定推進全球化發展戰略，把全球化能力轉變為持續的盈利增長。」7月20日，復星國際董事長郭廣昌在復星2024年中期會議上表示，「我們的全球化不是從今天開始，是已經做了一段時間了，我們已經成為植根中國、能夠在全球佈局運營的少數有能力的中國企業之一。這一點，是非常值得我們自豪的。」...