洲際酒店集團迎接進駐大中華區50週年里程碑

緊跟時代脈搏，共譜輝煌篇章

進駐大中華區50週年之際，洲際酒店集團通過多樣化的慶祝活動，全方位向社會及業界展示其深厚累積和業界領導地位。從洲際酒店集團和諧號高鐵冠名列車，新春"溫暖回家路"高鐵窗花公益，到香港叮叮車的品牌巡遊，再到一線城市標誌性建築樓宇的外牆燈光秀，以及熱門媒體的平面投放，洲際酒店集團通過創新的傳播方式和廣泛的區域影響力，將豐富的品牌組合、多元化產品和優質服務理念帶到更多消費者身邊。通過這些舉措，集團進一步強化了與賓客的緊密連結，為旅客打造"洲游華夏，如你所願"的別樣體驗。

回顧半個世紀的發展旅程，洲際酒店集團始終與大中華區市場保持同頻共振。無論是在區域經濟騰飛的浪潮中深耕市場，還是通過標誌性飯店專案展現優質服務理念，集團以全球視野與在地實踐的深度結合，不斷推動區域旅宿業的創新升級。在華50週年，不僅是對過去成就的致敬，更是洲際酒店集團與大中華區攜手邁向未來的重要起點。

1975年：洲際酒店集團在香港開設首家飯店，開啟深耕大中華區市場的旅程。

1991年：引入皇冠假日酒店及度假村品牌，以迎合早期商務出行和會展需求，推動商旅合作新篇章。

2000年：洲際酒店及度假村品牌進入大中華區，打造地標性飯店項目，滿足奢華及高品質商務出行市場需求，並助力區域旅宿業國際化發展。

2004年：智選假日酒店首店開業，以高效服務理念迅速成為市場增長引擎。

2008年：北京奧運會期間，集團旗下飯店全力支持全球賓客接待。同年，洲際酒店集團在大中華區的第100家飯店開業。

2011年：大中華區成為洲際酒店集團的獨立營運市場，彰顯集團對區域的高度重視。

2012年：華邑酒店及度假村品牌亮相，傳遞中華待客之道，為旅行者提供獨特體驗。

2016年：推出"特許經營模式+"，深化二三線市場佈局，推動業務靈活增長。

2018年：亮相首屆進口博覽會，展示品牌組合與服務理念；推出優悅會微信小程式，提升數位化體驗。

2021年：啟動"明日方洲"計畫，強化可持續發展承諾。同年，在華開業及在建飯店總數突破1,000家。

2022年：IHG優悅會煥新升級，百店擴張速度縮短至一年半，步入高品質發展"賽道"。

2025年：洲際酒店集團迎來進入大中華區50週年，800家開業飯店的里程碑，邁入區域發展的全新旅程。

品牌戰略升級，共慶800俱樂部里程碑

2025年，洲際酒店集團大中華區發展再迎新高峰，正式邁入800家開業的里程碑時刻。這一成就不僅是對集團卓越品牌實力和在地化戰略的見證，也彰顯了其在市場中的持續創新與穩健增長。洲際酒店集團以敏銳的市場洞察力和多元化的品牌組合，深入滿足消費者和業主的多樣化需求，穩步實現旗下奢華精品、高端與品質类的多品牌全面覆蓋。

為慶祝這一里程碑時刻，洲際酒店集團隆重揭曉"大中華區800俱樂部"，展示了近期全新開設的眾多標誌性飯店，涵蓋區域內多元化的熱門目的地。這些酒店不僅體現了集團對市場趨勢的精准把握，更展示了其引領產業發展的綜合實力。

"大中華區800俱樂部"包括：

奢華精品酒店： 台中勤美洲際酒店、洲至奢選上海冰雪世界酒店、寧波文創港英迪格酒店；

台中勤美洲際酒店、洲至奢選上海冰雪世界酒店、寧波文創港英迪格酒店； 高端酒店： 重慶科學會堂華邑酒店、荊門皇冠假日酒店、鄭州園博園voco酒店；

重慶科學會堂華邑酒店、荊門皇冠假日酒店、鄭州園博園voco酒店； 品質酒店：重慶科學會堂假日酒店、深圳光明智選假日酒店

洲際酒店集團大中華區首席執行官愛默爾（Daniel Aylmer）先生表示："在回望輝煌燦爛的50年發展歷程之際，我們為洲際酒店集團在大中華區所取得的成就感到自豪，更對其下一個50年的發展前景滿懷期待與信心。作為最早進入大中華區的國際酒店集團之一，洲際酒店集團始終展現了對這片市場的深切承諾與長遠信心。在當前旅遊及旅宿業持續升級、國際化進程不斷加快的大背景下，洲際酒店集團通過拓展多元化品牌組合和深化在地化服務等舉措，全面提升區域佈局。未來，洲際酒店集團將繼續秉持創新與卓越的精神，與市場攜手共進，共同推動產業的進步與繁榮。"

目前，洲際酒店集團在大中華區擁有13個品牌，超過1,300家開業及在建飯店。這不僅是半世紀砥礪深耕的累積成果，更是與時代共鳴的璀璨印記。五十載初心不改，洲際酒店集團將繼續以卓越成就和深厚積澱，與大中華區市場共譜嶄新篇章。

關於洲際酒店集團：

洲際酒店集團［倫敦證券交易所：洲際酒店集團、紐約證券交易所：洲際酒店集團（ADRs）］是全球領先的國際酒店集團，秉持以善為本，以誠待客的企業使命。

洲際酒店集團旗下現有19個品牌，執行全球規模最大的酒店忠誠客戶計畫之一，全新升級的IHG®優悅會。洲際酒店集團旗下逾6,500家酒店遍及世界多個國家和地區，另有逾2,200家在建酒店。

洲際酒店集團有限公司是集團控股公司，成立於英國，分別在英格蘭及威爾斯註冊。洲際酒店集團在全球擁有約37.5萬名員工，分別在各地的酒店及集團辦公室工作。

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SOURCE 洲際酒店集團