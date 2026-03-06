/稿件更正 -- 嘉實國際資產管理有限公司/

香港證監會投資產品部副總監謝樂敏女士在致辭中表示：「嘉實中美科技50 ETF追蹤Solactive Harvest Tiger G2 Tech 50 Select Index，主要投資於在港上市的中國科技公司和在美上市的科技公司。這隻ETF的推出，將為本地及全球投資者提供更多元和靈活的投資選擇，促進香港作為國際資管中心的發展。」

嘉實國際CEO陳志新於上市儀式上強調：「當前，AI正驅動新一輪全球科技週期，中美科技生態呈現優勢互補、分工協同的清晰格局。嘉實國際推出這款產品，正是為了打通兩地創新，為投資者提供一站式布局中美核心科技資產的高效工具。作為跨境資產管理人，嘉實國際始終以客戶為中心，專注提供透明、高效的全球配置方案。未來，嘉實國際將繼續深耕香港市場，以專業能力陪伴投資者共享科技創新與產業升級的長期紅利。」

中美科技格局互補，跨市場配置需求升溫

2025年以來，全球科技產業加速演進：美股英偉達市值一度突破5萬億美元，DeepSeek橫空出世重燃市場對中國AI產業的信心，港股科技板塊亦隨之強勁復甦。展望2026年，美股四大科技巨頭資本開支預測合計將達6,500億美元，同比增幅約60%，中國科技企業持續加大AI研發投入。

在此背景下，中美兩國在本輪科技週期中形成各具優勢的發展格局——美國深耕芯片、基礎軟件等底層技術生態，中國則在互聯網平台、消費電子、新能源等應用場景積累深厚的產業化實力。兩地科技生態相互補充、協同演進，如何跨越單一市場局限、同步把握兩地科技紅利，成為投資者關注的配置議題。

一站式布局中美科技龍頭，港交所首批同類ETF

作為回應市場需求的創新產品，嘉實中美科技50 ETF力求緊密追蹤Solactive Harvest Tiger G2 Tech 50 Select Index，該指數創造性地將50家全球最具影響力的科技公司納入同一個投資組合，其中包含30家在香港上市的中國科技龍頭及20家在美國上市的全球科技巨頭[1]，形成「美股硬核科技 + 港股科技應用活力」的互補格局。

基金組合涵蓋本輪科技浪潮中多個重點領域：在AI算力與基礎設施方面，布局Nvidia、Broadcom、AMD等美股算力核心，以及中芯國際、聯想集團等港股相關標的；在互聯網平台與軟件生態方面，匯聚Microsoft、Google、Meta等全球科技巨頭，以及騰訊、阿里巴巴、美團等中國代表性平台企業；在端側應用與消費電子方面，涵蓋Apple及小米集團、舜宇光學等受益於AI新硬件升級的核心企業；在智能製造與新能源方面，則納入Tesla、比亞迪、小鵬汽車、地平線機器人等具身智能與自動駕駛領域龍頭企業。

透過將不同市場及技術環節整合於同一投資組合內，該ETF為投資者提供跨市場科技主題的配置工具，在分散單一市場風險的同時，參與全球科技產業長期發展趨勢。

嘉實國際方面表示，未來將持續深化融合母公司嘉實基金平台實力，從投研、產品、銷售、客戶服務等多維度開展全面合作，致力於把握互聯互通等政策機制帶來的廣闊機遇，為兩地及全球投資者提供豐富的產品、多元的資產配置、以及敏捷的跨境投資服務，力爭為投資者創造可持續的回報。

關於嘉實國際

嘉實國際於2008年在香港成立，是嘉實基金的子公司。作為嘉實基金開展國際業務的核心平台，嘉實國際持有香港證監會頒發的第1（證券交易）、4（就證券提供意見）、9（提供資產管理）號牌照，依託母公司嘉實基金的雄厚實力與品牌底蘊，持續面向全球投資者提供權益、固收、指數及多策略解決方案等資產管理服務。

备注：1. 指数成份股的选股及加权根据指数编算方法定期进行检讨及调整。

