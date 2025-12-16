安領科生物完成近5000萬美元A輪追加融資，加速ADC項目全球臨床及創新技術平台開發

上海2025年12月16日 /美通社/ -- 安領科生物（Allink Biotherapeutics Inc.），一家臨床階段生物技術公司，致力於開發腫瘤及免疫領域的下一代 ADC 及多特異性抗體藥物，今日宣佈成功完成近5000萬美元 A 輪追加融資。A 輪追加融資分別由老股東君聯資本與新晉投資方美團龍珠領投，藍馳創投、元生創投、五源資本、龍磐投資、潤璋創投等多家知名新老股東跟投。

全面推進兩大核心產品的全球臨床開發

本輪 A 輪擴展融資，將助力加速推進公司兩款具有顯著差異化優勢的核心管線的全球臨床開發。ALK201 作為一款有望成為「同類首創」且「同類最佳」的靶向 FGFR2b 的 ADC 藥物，已在多種腫瘤類型中展現出令人鼓舞的療效信號及良好的安全性，為其成為 FGFR2b 過表達實體瘤的基石療法奠定了堅實基礎。同步推進的 ALK202 項目，其早期臨床數據也初步驗證了這款 EGFR/cMET 雙特異性 ADC 有望樹立非小細胞肺癌治療領域的新一代治療標桿。此外，該項目正在進一步擴展臨床評估範圍，覆蓋更多由生物標誌物定義的腫瘤類型及患者群體。

安領科生物正基於生物標誌物驅動的精準開發策略，全速推進這兩款核心管線的臨床開發，以驗證其在多種實體瘤中的療效。公司計劃於近期啟動兩個項目聯合療法的臨床研究，進一步探索及拓展這兩款產品在一線患者群體中的治療潛力。上述戰略舉措將加速推進 ALK201 和 ALK202 進入關鍵性註冊臨床試驗階段，同時確立其在各自目標適應症中的差異化競爭優勢。

構築下一代平台核心競爭力

在持續深耕 ADC 技術的同時，公司正積極佈局具有自主知識產權的遮蔽型 T 細胞銜接器（Masked TCE）平台，旨在推動 TCE 療法在實體瘤領域的創新性應用。在免疫及炎症疾病領域，安領科生物基於對致病機制的深刻理解，正在推進多個同類首創的雙/多特異性抗體項目，致力於為臨床需求尚未得到滿足的患者群體提供下一代治療方案。

「我們衷心感謝新老股東對安領科生物的信任與堅定支持，」安領科生物創始人兼首席執行官馮輝博士表示，「本輪融資將助力我們貫徹更加聚焦、高效的臨床策略，提速核心管線的全球開發進程。與此同時，公司的研發平台正全速推進，有望在近期孵化出新一批創新候選藥物，驅動公司價值的持續增長。」

「安領科生物團隊高效的執行力和穩健的開發策略，是我們對其保持信心並持續加注的根本原因。」君聯資本董事總經理洪坦表示，「目前，兩款核心管線的高效推進，不僅是對公司 ADC 技術平台實力的有力驗證，產品的差異化價值也日益凸顯。我們非常期待近期的臨床數據讀出，也看好公司研發平台能持續湧現出更多源頭創新成果。」

「安領科生物團隊兼具國際化的戰略視野與極致的執行力，在競爭激烈的 ADC 賽道中跑出了稀缺的『安領科加速度』。」美團龍珠醫療負責人、董事總經理郭學婧表示，「我們高度認可安領科技術平台的延展潛力，期待與團隊攜手，共同推動更多中國源頭創新在世界各地落地，早日惠及全球患者。」

關於安領科生物

安領科生物成立於2023年，是一家聚焦腫瘤及免疫領域的臨床階段生物技術公司，致力於差異化 ADC 及多特異性抗體的研發創新。基於創新平台技術與卓越研發效率的雙重驅動，公司已迅速將兩款 ADC 候選藥物推至全球 I 期臨床階段。安領科生物的使命是通過 ADC 與多特異性抗體的持續創新，惠及全球病患。

關於君聯資本

君聯資本成立於2001年4月，是中國領先的、專注於早期創業投資以及成長期私募股權投資的專業投資機構。在二十多年的發展歷程中，君聯已累計投資了600多家企業，其中有114家企業在全球不同的資本市場IPO退出，近100家企業通過併購退出。所投企業中，既包括科大訊飛、寧德時代、藥明康德、康龍化成這樣的頂尖企業，也有大量的國家級專精特新小巨人和製造業單項冠軍，構建了豐富的產業資源。君聯一直秉持初心：通過資本和管理的幫助，促進企業創新與成長，推動產業進步和社會發展。在創造優秀業績的同時，積極踐行社會責任，努力實現可持續和高質量發展。

關於美團龍珠

美團龍珠成立於2017年，專注於消費和科技領域投資，致力於成為消費和科技領域最優秀創業者背後的重要支持者。美團龍珠植根於美團生態圈，具備獨特豐富的產業資源優勢。美團龍珠目前累計管理三期人民幣基金和一期美元基金，管理規模超過130億元，投資人包括政府引導基金、全球頂尖的主權基金、養老基金、知名母基金、消費行業龍頭企業、互聯網公司、校友捐贈基金等知名專業機構。

關於藍馳創投

藍馳創投是一家專注於早期創業公司的風險投資公司，在管資金規模超過150億元人民幣，是目前國內規模最大的早期基金之一，投資階段集中於Pre-A、A輪，投資領域覆蓋人工智能、硬科技、消費科技、生物科技等，累計投資超過200家創業企業，從早期階段對創業者提供長週期支持。藍馳創投部分已投項目包括：理想汽車、月之暗面、智元機器人、銀河通用機器人、水滴公司、青雲、瓜子二手車、趕集網、怪獸充電、高仙機器人、宏景智駕、雲聖智能、安芯網盾、百圖生科等。

關於元生創投

元生創投是一家專注於早期和成長期醫療健康領域的投資機構，立足蘇州bioBAY，輻射全球。目前已經完成了200余家生命健康領域優秀企業的投資，涉及新藥創製、醫療器械、體外診斷和精準醫療，以及醫療未來科技四大方向，取得了豐厚的投資回報，其中20家企業已經登陸港交所、科創板等資本市場。元生創投多次被評選為中國醫療健康領域創投基金Top10、中國最活躍醫療健康投資機構。匯聚資深職業投資人和全球頂尖的科學顧問團隊，元生創投擁有生物醫藥等行業豐富的創業、風險投資及企業運營經驗。憑借專業、專注和豐富的行業資源，我們立志於發展成為中國最為成功的醫療醫藥風險投資基金之一。

關於五源資本

五源資本創立於2008年，是中國最早從事創業投資的機構之一，目前管理雙幣基金總規模超450億人民幣。五源秉持「精選+超配」的投資理念，持續尋找、支持、激勵那些孤獨的創業者，為其提供從精神到所有經營運作的支持。五源是小米集團、快手科技、金山辦公、地平線等企業最早且最大的財務投資人之一，投資企業還包括攜程、小鵬汽車、商湯科技、Keep、晶泰科技、小馬智行、滴普科技等。

我們認為，優秀的創業者往往具有巨大的願景和非共識，他們一開始或許不為人們所理解，但能通過創新和商業協作，創造出令人矚目的社會價值。我們相信，如果別人眼中瘋狂的你，開始被相信，世界將會別開生面。

關於龍磐投資

有關龍磐投資：總部位於北京，是中國領先的生物醫藥風險投資機構。目前龍磐投資在管5只人民幣基金和1只美元基金，總規模超過人民幣100億元，是中國最頂尖的兩家人民幣出資人（LP）-全國社保基金和國家中小企業發展基金迄今為止均出資支持過的唯一一家生物醫藥投資機構。龍磐投資專注於創新藥及創新醫療器械領域，投資階段以初創期、早中期為主。已累計投資企業達200家，其中投資創新藥企業160余家、創新醫療器械企業30余家，包括貝達藥業、榮昌生物、愛博諾德、亞虹醫藥、凱因科技、宜明昂科、康蒂尼藥業、華昊中天、維立志博等眾多明星項目。龍磐團隊多位合夥人擁有逾20年國際/國內生物醫藥產業研發與管理經驗，致力於為被投企業提供系統化、全方位的戰略增值支持。

關於潤璋創投

上海潤璋創業投資管理有限公司（簡稱：潤璋創投）成立於2020年10月21日，堅持以國家新興產業政策為導向，結合蘇州本地優勢產業及未來重點規劃產業的需求，重點配置醫療健康、新能源、新材料、硬科技、TMT、大消費、人工智能等戰略性新興產業。

SOURCE Allink Biotherapeutics