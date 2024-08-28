第50屆JINHAN FAIR將於10月廣州舉辦

廣州2024年8月28日 /美通社/ -- 第50屆廣州（錦漢）家居用品及禮品展覽會（JINHAN FAIR）將於10月21日至27日在廣州琶洲舉辦。屆時，近千家中國家居禮品行業的領軍製造商將攜數萬種潮流新品閃耀登場，為全球買家提供無與倫比的一站式採購體驗。

展會將展示多樣化的產品類別，涵蓋家居裝飾、季節性裝飾、園藝系列、裝飾傢俱、家居紡織品、廚房及餐飲用品等。您將有機會與來自福建、浙江、廣東、山東等主要產業基地的頂級製造商面對面交流，他們將為您提供高品質且具競爭力的產品。此外，我們還提供源匹配服務，精准對接您的採購需求，確保高效採購。

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SOURCE Jinhan Fair for home & gifts