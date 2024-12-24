香港寬頻簽署52.5億港元可持續發展掛鈎貸款協議

香港2024年12月24日 /美通社/ -- 香港寬頻有限公司（「香港寬頻」或「公司」；香港交易所股份代號：1310）欣然宣布與十一家國際、區域及本地主要銀行簽署其首筆52.5億港元的銀團可持續發展掛鈎貸款協議（「SLL貸款」），該貸款依據香港寬頻有限公司的可持續發展掛鈎融資框架（「框架」）進行。該貸款包含增強條款及綠鞋機制，允許香港寬頻在未來擴大貸款金額。SLL貸款的收益將用於重新融資本公司的未償貸款。

市場反應熱烈，充分顯示對香港寬頻業務計劃的信心。是次SLL貸款別具意義，不但展現香港寬頻在可持續發展及負責任商業行為方面的長期承諾，同時促進業務成長。該貸款還引入一項與預定的可持續發展績效目標（「SPTs」）掛鈎的利率調整機制，使香港寬頻在成功達成指定關鍵績效指標（「KPIs」）時，可享有降低的借貸成本。

設定的KPI和SPT專為減緩氣候變化及香港寬頻內部的網絡安全問題而量身定制。第一項KPI專注於範圍1及2的排放；第二項KPI涉及香港寬頻人才在網絡釣魚測試中的平均失敗率；第三項KPI則涵蓋範圍3的排放。減排目標是根據香港寬頻最近經科學基礎減量目標倡議（「SBTi」）認證的短期溫室氣體減排目標設定；第二項KPI的目標則根據公司進行的模擬電子郵件測試結果制定，以評估人才對網絡釣魚攻擊的敏感度，此對於衡量網絡安全風險至關重要。

香港寬頻已委託惠譽常青（Sustainable Fitch）對框架提供第二方意見（「SPO」），並對其給予「良好」的整體評級。該SPO確認框架符合貸款市場協會、銀團與貸款交易協會及亞太區貸款市場公會提出的《可持續發展掛鈎貸款原則》。

SLL貸款由中國銀行（香港）有限公司、法國巴黎銀行、國泰世華商業銀行香港分行、東方匯理銀行香港分行、星展銀行有限公司、ING BANK N.V.香港分行及東亞銀行有限公司作為授權牽頭安排行、賬簿管理人及主承銷商，並由富邦銀行（香港）有限公司、法國外貿銀行香港分行、上海浦東發展銀行股份有限公司香港分行、台北富邦商業銀行股份有限公司參與。東方匯理銀行香港分行及ING BANK N.V.香港分行擔任聯席可持續發展協調人，羅斯柴爾德恩可則為香港寬頻提供財務顧問服務。

香港寬頻持股管理人及財務總裁余頌廷表示：「透過這項再融資交易，香港寬頻不僅改善了貸款條件，還為企業在可持續性和問責性方面樹立了新標準。我們針對緩解氣候變化及網絡安全關鍵績效指標的追求，彰顯了我們對創造更可持續未來及安全數碼環境的堅定承諾。我們相信，將融資計劃與這些關鍵目標結合，不僅能提升業務績效，還能為全球帶來更好的未來。」

東方匯理銀行亞太區科技業務主管Nancy Cheng評論：「作為香港寬頻的長期合作夥伴，我們非常高興能參與香港寬頻首筆可持續發展掛鈎貸款，為香港電訊市場開創先河。此舉為行業樹立了新典範，就如同香港寬頻不斷突破本港寬頻速度的標準。我們將繼續支持香港寬頻的融資及可持續發展之路。」

ING銀行亞太區科技、媒體及電訊和醫療保健業務主管Shalini Sujanani表示：「我們很高興作為聯席可持續發展協調人支持香港寬頻的可持續發展。香港寬頻在融資過程整合積極的關鍵績效指標，展示可持續發展與業務表現可相輔相成。今次具標誌性的SLL貸款反映金融策略與環境及社會目標看齊日益重要，我們期待通過此次合作協助香港寬頻實現有意義的影響。」

關於香港寬頻有限公司

香港寬頻有限公司（香港交易所股份代號：1310，連同其附屬公司，統稱「香港寬頻」或「集團」）為投資控股公司。集團總部設於香港，業務遍及香港、澳門、中國內地，是具領導地位的綜合電訊及科技服務供應商。集團提供全方位的一站式優質資訊及通訊科技（ICT）方案及無限合一服務組合。香港寬頻的三重光纖網絡覆蓋香港近260萬住戶及8,200幢商業樓宇及設施。香港寬頻以「成就更美好家園」為核心目標，致力為其業務所至地區帶來長遠效益，於2024年獲MSCI ESG最高AAA評級，表現力壓同儕。集團由數百位自資購入香港寬頻有限公司（香港聯合交易所股份代號：1310）股票的持股管理人（主任及管理級別人才）管理。有關香港寬頻有限公司的詳情，請瀏覽 https://www.hkbn.net/group。

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