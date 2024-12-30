5年20倍高成長的美商萊威 高雄新據點擴大開幕

2024年，美商萊威已創立20周年的重要里程碑。創辦人 David Schmidt 秉持「師法自然」的理念，透過獨家光波科技，幫助人們激發身體的自然能量，實現「活得久、活得好、活得更年輕」的願景。萊威擁有超過130項專利，其中超過70項專利專注於再生醫學領域，每一項發明都源自創辦人對人類健康與生活品質的真摯關懷。

深耕台灣16年，創造品牌新高度

在台灣市場默默耕耘16年的萊威，屢創佳績，更榮登台灣直銷市場排名第15名。為提供民眾更直觀的品牌體驗，2023年底，萊威台灣首創全球首座 台北品牌故事館，以「體驗中心」的嶄新概念亮相。品牌故事館不僅有專業培訓的品牌大使導覽，還展示了萊威台灣與「愛啟兒」合作的公益畫作及活動，充分傳遞光波科技所帶來的健康價值與社會影響力。

高雄品牌故事館盛大開幕，雙城佈局展望未來

延續總公司對台灣市場的信心與承諾，2024年12月，高雄品牌故事館 盛大開幕，標誌著萊威台灣正式完成「雙城品牌故事館」的佈局。高雄館座落於中山二路，緊鄰三多商圈，地理位置優越，交通便利，吸引大量人潮。

萊威台灣總經理蘇民淩 Scarlett 表示：「我們很榮幸能與一群充滿愛與熱情的夥伴們攜手同行。他們秉持著分享的初心，將光波科技的價值傳遞給更多人。台北與高雄雙城佈局，為我們的品牌夥伴創造了更多機會，也將成為與香港、澳門緊密合作的重要樞紐。」

邀您共襄盛舉，體驗光波健康新旅程

隨著高雄品牌故事館的正式營運，萊威台灣誠摯邀請所有有興趣的民眾前來參訪，無論是預約參觀或即興到訪，都能一同體驗這場健康與活力的科技旅程。萊威期待攜手更多人，活出充滿活力的人生，開啟更加精彩的未來！

【美商萊威國際有限公司台灣分公司】

美商萊威成立於2004年，總部位於美國，2008年成立台灣分公司。美商萊威是創新研發技術的科技公司，且具專利的產品，以光波科技出發，致力於提升整體健康和福祉。

SOURCE 美商萊威國際股份有限公司台灣分公司