口頭報告！維立志博5項血液腫瘤領域研究成果重磅登陸2025 ASH年會

南京 2025年11月4日 /美通社/ -- 第67屆美國血液學會（ASH）年會將於2025年12月6日至9日在美國佛羅里達州奧蘭多舉行，南京維立志博生物科技股份有限公司（以下簡稱「維立志博」或「公司」，股票代碼：9887.HK）LBL-034、LBL-076兩款在研創新藥的5項研究成果被大會收錄，包括1篇口頭報告、3篇壁報展示和1篇線上發表。

LBL-034 ：多項研究入選，臨床數據亮相大會發言

摘要標題: A first-in-human, phase I/II, open-label, multicenter, dose escalation and expansion study of LBL-034, a conditionally activated bispecific antibody targeting GPRC5D and CD3 with a 2:1 format, in patients with relapsed/refractory multiple myeloma

摘要號：91

報告類型：口頭報告

報告時間：美國東部時間2025.12.06 9:30 AM – 9:45 AM（大會首日首場口頭報告專場第一個彙報）

報告地點：OCCC - West Hall D2

本研究（NCT06049290）由北京大學人民醫院路瑾教授牽頭，在全國17家中心開展。LBL-034在復發/難治性多發性骨髓瘤（RRMM）患者，包括具有高危特徵的難治亞組，表現出良好的安全性和令人振奮的抗腫瘤活性，尤其是在800-1200μg/mg劑量組。最新的療效和安全性資料將在ASH大會首日的首個口頭報告專場，排在第一位進行彙報。

摘要標題: Pharmacokinetics, pharmacodynamics, and biomarkers of LBL-034, a GPRC5D-targeted T cell engager, in a first-in-human phase Ⅰ/Ⅱ study in relapsed/refractory multiple myeloma

摘要號：4070

類型：壁報

展示時間：美國東部時間2025.12.07 6:00 PM – 8:00 PM

展示位置：OCCC - West Halls B3-B4

摘要標題: Proof of concept and mechanistic evaluation of LBL-034, a potent GPRC5D-targeting T cell engager with affinity-optimized, sterically engineered anti-CD3 arm, in a multiple myeloma xenograft mouse model

摘要號：2155

類型：壁報

展示時間：美國東部時間2025.12.06 5:30 PM – 7:30 PM

展示位置：OCCC - West Halls B3-B4

摘要標題: Population pharmacokinetics (popPK) and exposure-response (ER) analyses of LBL-034, a potent GPRC5D T cell engager in patients with relapsed/refractory multiple myeloma

摘要號：6824

類型：線上發表

LBL-076 ：首秀即驚豔，臨床前研究獲國際認可

摘要標題: LBL-076, a first-in-class GPRC5DxCD38xCD3 trispecific T cell engager (TCE) for the treatment of relapsed/refractory multiple myeloma

摘要號：3302

類型：壁報

展示時間：美國東部時間2025.12.07 6:00 PM – 8:00 PM

展示位置：OCCC - West Halls B3-B4

LBL-076是同時靶向CD38、GPRC5D及CD3的三特異性T細胞連結器，具有first-in-class潛力。其獨特的分子設計旨在克服由腫瘤異質性導致的免疫逃逸和抗原丟失問題，並在復發/難治性多發性骨髓瘤中實現強效且持久的療效。臨床前研究資料顯示，LBL-076具有顯著的抗腫瘤活性。

維立志博首席醫學官蔡勝利博士表示：「維立志博多項研究成果集中入選2025 ASH，以卓越的科研實力和創新成果，再次向全球學術界展示了公司在腫瘤免疫治療領域的深厚積澱與領先地位。尤為值得一提的是，公司核心產品之一——LBL-034，憑藉其獨特的TCE平臺創新機制和突破性的臨床資料，獲選以大會口頭發言形式進行展示，這不僅是對LBL-034科學價值的充分肯定，更是國際學術界對公司創新能力的高度認可！」

關於 LBL-034

LBL-034是靶向GPRC5D及CD3的人源化雙特異性T-cell engager，利用我們的專有LeadsBody平臺開發。LBL-034採用2:1結構設計，擁有兩個靶向GPRC5D的高親和力Fab及一個靶向CD3的scFv。LBL-034能夠有效地重定向及啟動T細胞以靶向GPRC5D+癌細胞，同時不易誘導T細胞衰竭及細胞死亡，並大大降低細胞因數釋放綜合征及免疫毒性的風險。

LBL-034在臨床前及臨床研究中均表現出良好療效信號，目前正在進行I/II期試驗以評估其治療復發性/難治性多發性骨髓瘤的潛力。根據弗若斯特沙利文的資料，截至2024年11月，LBL-034是全球臨床進度僅次於強生、中國臨床進度第一的靶向GPRC5D的CD3 T-cell engager。2024年10月LBL-034獲得FDA的孤兒藥認定(ODD)，用於治療多發性骨髓瘤。

關於 LBL-076

LBL-076是一款潛在首創靶向CD38xGPRC5DxCD3的三特異性T細胞連結器，基於維立志博專有LeadsBody平臺開發。該分子可同時靶向多發性骨髓瘤（MM）細胞上經過驗證的靶點GPRC5D和CD38，並條件性啟動T細胞。LBL-076對表達不同水準GPRC5D和CD38的骨髓瘤細胞表現出強效的T細胞依賴性細胞毒作用（TDCC），並伴隨T細胞啟動和溫和的細胞因數釋放。同時，LBL-076通過結構優化, 降低了對表達CD38的免疫細胞潛在的細胞毒性。在多種移植有不同抗原表達水準MM腫瘤細胞的小鼠模型中，LBL-076均顯示了顯著的抗腫瘤活性。

關於維立志博

維立志博成立於2012年，是一家處於臨床階段的生物科技公司，致力於創新療法的發現、開發及商業化，以滿足中國及全球在腫瘤、自身免疫性疾病及其他重大疾病方面未獲滿足的醫療需求。我們是下一代腫瘤免疫療法的領跑者，擁有涵蓋14款創新候選藥物的差異化臨床管線，其中6款已成功進入臨床階段，4款主要產品均處於全球臨床進度領先的候選藥物之列。我們採用科學驅動的研發方法，已成功建立涵蓋抗體發現及工程、體內及體外療效評估以及成藥性評估的綜合研發能力。我們亦開發了包括LeadsBody平臺（CD3 T-Cell Engager平臺）、X-body平臺（4-1BB Engager平臺）、TOPiKinectics（ADC技術平臺）在內的專有技術平臺。我們的技術平臺是我們持續創新的基石，並已通過雙特異性抗體組合的臨床結果得到驗證。我們成功建立起了在早期研發、轉化醫學、臨床開發、CMC以及業務拓展方面無縫銜接的自主能力。我們候選藥物的創新性質及競爭優勢，配合我們全球視野、積極主動的策略及高效的臨床驗證使我們成為頭部行業參與者及投資機構備受歡迎的合作夥伴。更多資訊請訪問：www.leadsbiolabs.com

