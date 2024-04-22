大象汽車發佈三款純電動商用車新品，將於5月20日ACT展會上亮相
22 4月, 2024, 10:28 CST
- 大象汽車發佈ZM4、ZM8和ZM22三款純電商用車新品
- 三款新車將於5月20號到23號的美國拉斯維加斯ACT展會上亮相
香港2024年4月22日 /美通社/ -- 4月19日，全球領先的創新型新能源商用車企業大象汽車ZO Motors發佈最新三款純電動商用車ZM4、ZM8和ZM22，這也是自首款產品ZM6發佈之後另外三款重量級純電商用車產品，充分展示了大象汽車聯手國內大型汽車製造企業等合作夥伴強大的聯合研發和產品技術落地能力，標誌著大象汽車在純電商用車領域已經正式進入了發展快車道。
這三款電動商用車均基於已被市場驗證的成熟平台打造設計，在充分考慮到市場競爭態勢、產品技術實力和消費者需求的基礎上開發而成，並將面向北美、拉美、亞太、中東、非洲等市場銷售。
本次發佈的ZM4為輕型純電廂式貨車，續航里程242公里，達到行業領先水平，載重2600公斤，對標行業領先水平。貨箱空間14立方米，能滿足更多運輸需求。電動軸峰值功率為130千瓦，2級充電 20%-100% 僅需要5.5小時，相比行業平均水平充電時間縮短近50%。
ZM8 BEV屬於純電輕卡，續航里程達260公里，對標行業領先水平。載重5850公斤，高出行業平均水平17%。車輛的貨箱部分有多種長度選項，範圍從18英尺到22英尺，可靈活適配更多車隊需求，提高車隊運轉效率。動力方面，為了滿足物流企業多種運營需求，採用電動軸帶車架內置電池包設計，電動動力輸出裝置為主輸出15千瓦，次級輸出30千瓦，該項數據填補了行業空白。此外，該車型採用目前行業唯一高頂設計，內部駕駛室高度達80英吋，帶平坦地板，極大地提升了駕駛員的舒適度和安全性，也有助於車隊提高司機留存度。
ZM22 BEV是一款純電中型卡車，續航里程達260公里，對標行業領先水平。載重高達15.45噸，高於市場領先水平13%。車輛的貨箱部分有多種長度選項，範圍從22英尺到26英尺，滿足更多上裝需求。動力方面，電機兩速電動軸帶車架內置電池包，這樣的佈置不但提高了車輛安全，還降低了車輛的維修成本以及保險成本。其電動動力輸出裝置為主輸出20千瓦，次級輸出60千瓦，業內領先；採用直流快充，充電20%-80%僅需36分鐘，比目前業內最快的充電速度還要快30%。
隨著新能源技術的發展，純電商用車在環保性、節能、經濟性等方面的優勢日益凸顯，純電商用車市場需求預計將迎來快速增長。本次大象汽車發佈的三款純電商用車性能指標領先，能滿足大部分使用場景需求，展示了其深厚的新能源商務車技術底蘊和市場先發優勢。三款新車還將在5月20號至23號期間舉辦的拉斯維加斯ACT展會上亮相，屆時將會向全球媒體和公眾展示大象汽車先進的產品和技術實力。
大象汽車的願景是全面推動商用車領域的新能源化，加速綠色能源替代傳統能源，協助客戶通過先進綠色技術更高效的發展，並為保護地球生態而努力。公司將以其旗下的智能新能源商用車為核心，結合智能網聯和自動駕駛等高科技技術，為物流運輸企業、電商企業、政府公共部門等各類商用車客戶提供更加安全高效、性價比更為合理的全生態型綠色智能物流服務鏈。
關於大象汽車ZO Motors
大象汽車是源自日本的全球創新新能源商用車領軍企業，是香港主板上市公司大象未來集團【港股股份代號 02309】的全資子公司，主要從事智能新能源商用車的研發、製造和銷售。大象汽車旗下的商用車主要面向海外市場銷售，並於今年內陸續登陸日本、美國、南美、東南亞、中東等市場。
大象汽車ZO Motors官方網站
SOURCE 大象汽车
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