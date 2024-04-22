大象汽車發佈三款純電動商用車新品，將於5月20日ACT展會上亮相

本次發佈的ZM4為輕型純電廂式貨車，續航里程242公里，達到行業領先水平，載重2600公斤，對標行業領先水平。貨箱空間14立方米，能滿足更多運輸需求。電動軸峰值功率為130千瓦，2級充電 20%-100% 僅需要5.5小時，相比行業平均水平充電時間縮短近50%。

ZM8 BEV屬於純電輕卡，續航里程達260公里，對標行業領先水平。載重5850公斤，高出行業平均水平17%。車輛的貨箱部分有多種長度選項，範圍從18英尺到22英尺，可靈活適配更多車隊需求，提高車隊運轉效率。動力方面，為了滿足物流企業多種運營需求，採用電動軸帶車架內置電池包設計，電動動力輸出裝置為主輸出15千瓦，次級輸出30千瓦，該項數據填補了行業空白。此外，該車型採用目前行業唯一高頂設計，內部駕駛室高度達80英吋，帶平坦地板，極大地提升了駕駛員的舒適度和安全性，也有助於車隊提高司機留存度。

ZM22 BEV是一款純電中型卡車，續航里程達260公里，對標行業領先水平。載重高達15.45噸，高於市場領先水平13%。車輛的貨箱部分有多種長度選項，範圍從22英尺到26英尺，滿足更多上裝需求。動力方面，電機兩速電動軸帶車架內置電池包，這樣的佈置不但提高了車輛安全，還降低了車輛的維修成本以及保險成本。其電動動力輸出裝置為主輸出20千瓦，次級輸出60千瓦，業內領先；採用直流快充，充電20%-80%僅需36分鐘，比目前業內最快的充電速度還要快30%。

隨著新能源技術的發展，純電商用車在環保性、節能、經濟性等方面的優勢日益凸顯，純電商用車市場需求預計將迎來快速增長。本次大象汽車發佈的三款純電商用車性能指標領先，能滿足大部分使用場景需求，展示了其深厚的新能源商務車技術底蘊和市場先發優勢。三款新車還將在5月20號至23號期間舉辦的拉斯維加斯ACT展會上亮相，屆時將會向全球媒體和公眾展示大象汽車先進的產品和技術實力。

大象汽車的願景是全面推動商用車領域的新能源化，加速綠色能源替代傳統能源，協助客戶通過先進綠色技術更高效的發展，並為保護地球生態而努力。公司將以其旗下的智能新能源商用車為核心，結合智能網聯和自動駕駛等高科技技術，為物流運輸企業、電商企業、政府公共部門等各類商用車客戶提供更加安全高效、性價比更為合理的全生態型綠色智能物流服務鏈。

關於大象汽車ZO Motors

大象汽車是源自日本的全球創新新能源商用車領軍企業，是香港主板上市公司大象未來集團【港股股份代號 02309】的全資子公司，主要從事智能新能源商用車的研發、製造和銷售。大象汽車旗下的商用車主要面向海外市場銷售，並於今年內陸續登陸日本、美國、南美、東南亞、中東等市場。

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SOURCE 大象汽车