濰柴動力發佈全球首款本體熱效率53.09%柴油機
20 4月, 2024, 16:43 CST
天津2024年4月20日 /美通社/ -- 「53.09%，第四次刷新全球行業新紀錄！」今天上午，在2024世界內燃機大會上，國際權威檢測機構德國TUV南德意志集團、中國內燃機專業檢測機構中國汽車技術研究中心有限公司將熱效率突破53%的檢測報告和證書頒發給濰柴動力。這標誌著，在柴油機熱效率這一關鍵經濟性指標上，中國內燃機行業又一次走向了全球巔峰。
「這項成果屬於濰柴，更屬於全球行業，相當於人類百米賽跑進了9秒以內！」中國內燃機學會副理事長、內燃機與動力系統全國重點實驗室主任、濰柴動力董事長譚旭光說。
自柴油機問世127年來，全球行業科技工作者始終把熱效率的提升作為畢生追求的夢想，它是一項極其複雜的系統工程，也是衡量一個國家內燃機綜合實力的標誌。長期以來柴油機熱效率一直維持在46%左右，熱效率的持續提升成為國際難題。
近十年來，濰柴瞄準這一科技「無人區」，成立由上百名青年博士、千名工程師組成的科研攻關團隊，鏈合國內外最強大腦和產學研合作夥伴開展技術攻關，不斷挑戰極限。2020年9月16日，全球首次發佈了本體熱效率50.23%柴油機，被譽為「人類歷史上首次百米跑進10秒」；2022年1月8日，再次將熱效率提升到51.09%；2022年11月20日，又一次提升到52.28%；如今，將內燃機熱效率提升到53.09%，實現了四年四大跨越。
據瞭解，在52%熱效率柴油機基礎上，濰柴動力圍繞燃燒、空氣、燃油、摩擦等四大系統，創新性開發了四大關鍵核心技術——高膨脹燃燒技術，熱效率提升0.3個百分點；混流增壓技術，熱效率提升0.25個百分點；高效燃油噴射技術，熱效率提升0.2個百分點；低阻減摩技術，熱效率提升0.15個百分點，以每個0.1%的累加艱難前行，全球首次突破53%大關。研發過程中，獲授權發明專利176項、實用新型專利68項。
熱效率的提升，必然為綠色低碳高質量發展帶來新動能。行業專家指出，根據目前中國柴油機保有量測算，與當前45%～46%的行業平均熱效率水平相比，53.09%熱效率發動機經濟性提升14%，每年可節約燃油3100萬噸，減少碳排放9700萬噸，將為全球行業可持續發展和節能減排作出貢獻。
SOURCE 濰柴動力
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