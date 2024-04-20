濰柴動力發佈全球首款本體熱效率53.09%柴油機

自柴油機問世127年來，全球行業科技工作者始終把熱效率的提升作為畢生追求的夢想，它是一項極其複雜的系統工程，也是衡量一個國家內燃機綜合實力的標誌。長期以來柴油機熱效率一直維持在46%左右，熱效率的持續提升成為國際難題。

近十年來，濰柴瞄準這一科技「無人區」，成立由上百名青年博士、千名工程師組成的科研攻關團隊，鏈合國內外最強大腦和產學研合作夥伴開展技術攻關，不斷挑戰極限。2020年9月16日，全球首次發佈了本體熱效率50.23%柴油機，被譽為「人類歷史上首次百米跑進10秒」；2022年1月8日，再次將熱效率提升到51.09%；2022年11月20日，又一次提升到52.28%；如今，將內燃機熱效率提升到53.09%，實現了四年四大跨越。

據瞭解，在52%熱效率柴油機基礎上，濰柴動力圍繞燃燒、空氣、燃油、摩擦等四大系統，創新性開發了四大關鍵核心技術——高膨脹燃燒技術，熱效率提升0.3個百分點；混流增壓技術，熱效率提升0.25個百分點；高效燃油噴射技術，熱效率提升0.2個百分點；低阻減摩技術，熱效率提升0.15個百分點，以每個0.1%的累加艱難前行，全球首次突破53%大關。研發過程中，獲授權發明專利176項、實用新型專利68項。

熱效率的提升，必然為綠色低碳高質量發展帶來新動能。行業專家指出，根據目前中國柴油機保有量測算，與當前45%～46%的行業平均熱效率水平相比，53.09%熱效率發動機經濟性提升14%，每年可節約燃油3100萬噸，減少碳排放9700萬噸，將為全球行業可持續發展和節能減排作出貢獻。

SOURCE 濰柴動力