首佳科技宣佈未來5年每年將派發不少於4千萬股息 業績穩增長持續回饋股東

香港2024年8月22日 /美通社/ -- 8月22日，首佳科技（103.HK）宣布未來5年派息計劃，計劃由2024年至2028年五個財政年度每年向公司股東派發不少於港幣40,000,000元的金額作為股息。公司表示，集團維持连贯稳定的派息计划，一方面顯示公司財務表現及盈利能力正在持续向好，對公司未來盈利能力充滿信心；另一方面，展现了公司坚定回馈股东支持的信心和决心。公司愿积极与股東分享溢利，體現公司用心服務股東之價值，從而獲得股東的持續支持及信心，公司管理層表示，未來公司將不時根據財務業績增長情況，制定更高的股息派發計劃。

贯彻穩定派息政策 坚定持續回饋股東

首佳科技本次長達五年的派息計劃延續了過往公司慷慨的派息政策，近三年來公司每年派息率維持在30%以上，2023年派息比率超31%，相比2019年的17%接近翻倍。此外，公司近5年的股息率平均為5.87%，高於港股通公司的平均股息率水平。根據LiveReport大数据统计，截至2024年5月10日，港股通股中的H股上市公司平均股息率(TTM)为5.18%。此份五年派息計劃是公司堅定穩定派息的鄭重承諾，显示公司对未来发展前景充满信心，未来將積極回饋利潤給股東，與股東共享業績以及資產估值提升帶來的豐碩成果。

此外，通過承諾穩定派息回饋股東同时也展現出首佳科技作為"中特估"概念公司之一，積極響應此前中國證監會號召，將通過持續提高盈利能力以及派息比率，從而改善股東權益回報率，以達到實現估值提升的目標。

市場空間巨大 業績穩定增長支持派息承諾

首佳科技穩定派息政策背後與之相對應的是公司穩定的業績增長表現，集團的主要業務為從事製造子午線輪胎用鋼簾線。除去疫情期間的擾動，公司2023年至今增長勢頭迅猛，2023全年營收接近25億元，較疫情前於2019年僅約21億元高出超過16.50%，2023年全年並實現淨利潤30.61%的高速增長，每股收益大幅增長54.97%；公司早前並預告今年上半年將實現不低於28.45%的淨利潤增長，顯示業績進入了明顯上升拐點。公司2023年全年淨利率增速大幅高於毛利率增速，體現了公司系列降本增效措施卓有成效，並實現逐漸降低負債率水平，持有現金水平提升有利於公司把握鋼簾線行業整合窗口期，尋求海外產能戰略併購合作從而實現做強做大這一目標。

當前汽車行業發展欣欣向榮，新能源汽車產量不斷增加使其配套輪胎的需求顯著增長。汽车和轮胎行业销售持续增长促進國內子午線輪胎用鋼簾線的市場擴張，從長遠來看，會為鋼簾線行業帶來更廣闊的發展空間。行业数据显示，2023年全球钢帘线收入大约5190.8百万美元，并预计到2028年将增长至7246.1百万美元，巨大的行業增長潛力將會給公司提供絕佳的歷史增長機遇，而首佳科技將憑藉豐富的行業經驗以及品牌優勢，牢牢捕捉行業的上升機遇，持續擴大市場並鞏固行業前列地位，未來目標是成为一个拥有年产量30万吨以上精品钢帘线制造行业企业，持續給股東帶來豐厚回報。

SOURCE 首佳科技