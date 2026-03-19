泓德能源北海道儲能案場完成54億日圓融資 創日本首例系統用儲能綠色專案債券

隨著日本再生能源佔比持續提升，電力系統面臨更高的調度與備轉需求，系統用儲能已逐漸成為支撐電網穩定與再生能源擴大併網的重要基礎設施。然而過去專案融資市場多偏好如FIT等現金流穩定的資產，儲能專案因收益與電力市場波動連動，長期融資案例相對有限。本次Helios專案成功發行綠色專案債券，顯示金融市場對儲能資產與市場化電力交易模式的接受度逐步提升，也為日本儲能產業建立新的資金管道。

泓德能源總經理周仕昌表示：「Helios案場順利完成專案融資，代表儲能資產在日本市場已逐步建立可行的金融架構，也顯示市場對以電力交易為核心的營運模式開始形成共識。隨著未來隨著儲能資產規模持續擴大，我們也將持續結合資產營運與電力交易能力，讓能源資產的管理與運用更具彈性。」

Helios儲能案場容量為50MW，目前已投入日本電力市場進行電力交易，未來亦規劃逐步參與需給調整市場及容量市場等機制，以提升資產營運效益。本案同時取得日本信用評等機構R&I的信用評等與綠色債券評等，皆為BBB投資等級，並取得符合綠色債券原則的第二方意見（SPO）。未來泓德集團將持續深化與野村集團等國際金融機構合作，推動儲能與電力資產整合營運，並加速擴大在日本市場的智慧電力布局。

SOURCE 泓德能源