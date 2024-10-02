大韓航空迎來香港航線通航55周年

自1969年與香港地區首次通航以來，大韓航空積極響應航班需求的增加和市場環境的變化，於1969年12月2日開通了首爾-香港獨家直飛航線。隨着航空運輸需求的持續增長，大韓航空於1974年9月9日在香港地區開設了貨運航線，不僅拓展了公司的服務範圍，更在貨物運輸領域開拓了新的發展空間。在過去50年中，大韓航空的香港貨運航線已成為連接亞洲與全球的重要交通樞紐，並使香港地區成為了大韓航空全球貨運網絡的核心樞紐。

經過55年的不斷發展，大韓航空的香港客運航線已從開通初期的每周2個航班，增加至每周運營28個航班，航班頻次實現了14倍的增長，成為大中華區頻次最高的航線。今年7月，大韓航空還開通了與香港相鄰的澳門地區新航線，進一步鞏固了大韓航空在亞洲市場的領導地位。

大韓航空在慶祝香港航線55周年之際，精心策劃了一系列慶祝活動，以答謝廣大旅客多年來的支持。在10月2日開航日當天，為紀念這一意義非凡的日子，大韓航空將為從香港國際機場出發的KE172航班中第55位辦理登機手續的旅客贈送一張香港-首爾航線的商務艙機票，並為第110位辦理登機手續的旅客贈送一張香港-首爾經濟艙機票。

此外，在10月17日由韓國駐香港總領事館主辦的「韓國國慶日」活動中，大韓航空將設立宣傳展台，並向參觀者贈送印有香港航線通航55周年歷史的紀念明信片，以慶祝兩地之間的長期友好交流，並進一步促進韓國與香港地區之間的文化交流與合作。

大韓航空香港辦事處總經理朴淇泰表示：「今年，我們迎來了大韓航空香港航線開通55周年，也迎來了香港貨運航線開通50周年，這無疑是意義重大的一年。大韓航空一直扮演者連接香港地區和韓國的重要角色，對此我們深感自豪。在過去的55年中，大韓航空的航班不僅作為交通工具連接了香港地區與韓國，更在促進兩地文化、經濟交流方面做出了貢獻。未來，大韓航空將繼續為連接香港地區和韓國發揮橋樑作用，並始終致力於為旅客提供優質的航空服務。」

關於大韓航空

大韓航空成立於1969年，是全球20大航空公司之一。在新冠疫情發生之前的2019年，大韓航空運送了超過2700萬名乘客，目的地遍及五大洲39個國家和地區的111個城市。大韓航空擁有由159架飛機組成的現代化機隊與20,000餘名專業員工。大韓航空的全球樞紐位於韓國仁川國際機場（ICN），其核心業務為航空客運，貨運，航空航天以及飛行器維修。

大韓航空出色的表現和對最高水平安全和客戶服務的承諾得到了廣泛認可。大韓航空曾多次獲得Skytrax五星級航空公司評級、《Air Transport World's》年度航空公司獎和年度貨運運營商獎在內的航空業頂級獎項。

大韓航空是環球航空聯盟 －「天合聯盟」（SkyTeam）－的創始成員。聯盟的19個成員航空公司每天能為旅客提供10,062餘架次航班，覆蓋全球170個國家和地區的1,062個目的地。

憑藉50餘年的全球服務經驗，秉承成為備受尊敬的業內領袖的願景，大韓航空長久致力於為乘客提供世界一流的服務。

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SOURCE 大韓航空