新華絲路：中國藥都樟樹舉辦第55屆全國藥材藥品交易會

新華絲路：亞美尼亞記者在中國東部宜春市探尋中國傳統文化

亞美尼亞通訊社駐華記者Gayane Aleksanyan近日來到江西宜春，首次親身體驗中國傳統文化，參與中秋節慶祝活動。這是她駐華以來第一次離開北京，深入中國其他城市參訪，同時也是她第一次感受到中秋節的浪漫與神秘。...