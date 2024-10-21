新華絲路：中國藥都樟樹舉辦第55屆全國藥材藥品交易會
新聞提供者新華絲路
21 10月, 2024, 21:05 CST
北京2024年10月21日 /美通社/ -- 10月16日，樟樹第55屆全國藥材藥品交易會在江西省樟樹市盛大開幕，吸引了來自全國各地的參會參展醫藥企業超千家。
開幕式上，國際標準化組織(ISO)正式發布了《中醫藥—梔子》國際標準，這是江西省首個中藥材領域的國際標準。
國際標準化組織/中醫藥技術委員會(ISO/TC249)主席沈遠東表示，該國際標準的正式實施，將進一步拓寬樟樹中藥材梔子產業的國際貿易通道，提升樟樹中藥材產業的市場競爭力和國際影響力。
本屆大會持續十天，將持續開展商務會展、文旅等7項活動。
據了解，交易會開幕當天約14個項目現場集中簽約，簽約金額85.8億元。
作為中醫藥行業歷史最悠久、影響最深遠的盛會之一，樟樹藥交會已成為中國醫藥企業展示品牌產品、促進行業交流，實現資源聚合、信息互通、商務合作、市場開拓的重要平臺。
近年來，樟樹市搶抓中醫藥產業發展機遇，努力將產業優勢轉化為市場競爭力。目前，樟樹市共有醫藥企業502家，中藥材種植總面積超過50萬畝。
原文鏈接：https://en.imsilkroad.com/p/342654.html
SOURCE 新華絲路
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