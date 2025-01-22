鑽石牌鮑魚58年南非經典名牌，5顆1卡鑽石大抽獎

鑽石牌鮑魚自1966年以來，這款來自南非的鮑魚，生產於著名的海洋植物產品鮑魚工廠，並以SP代碼標示，象徵著高品質的罐裝鮑魚產品。58年來，SP代碼與南非最優質的鮑魚產品緊密相連，贏得了廣大客戶的信賴。

我們的鮑魚在沃克灣的原始水域中養殖，這裡是非洲最南端兩大洋交匯的滋養海域。鑽石牌鮑魚已獲得美國FDA、FSSC 22000、全球農業規範（GLOBALG.A.P.）認證，以及WWF香港和WWF南非可持續海鮮計劃的綠色認證。

憑藉多年的鮑魚加工經驗，我們的工廠設備已經達到世界一流的水平，並向客戶保證我們的產品符合最高的國際標準。鮑魚味道濃郁甘香，口感嫩滑且富有嚼勁，並具備高食療價值：鮑魚性平，含豐富蛋白質，脂肪及糖分含量低，具有滋陰、解熱明目等食療功效。

蛇年特別活動：鑽石大抽獎

為迎接蛇年，鑽石牌鮑魚隆重推出鑽石大抽獎活動，五顆1卡南非鑽石等着你！

活動由即日起至2025年2月9日，抽獎日期為2025年2月12日。凡購買任何鑽石牌南非鮑魚一罐，即可參加抽獎，勿失良機！

- 抽獎名額：5份，每份1卡鑽石

- 抽獎次數：每購買1罐鑽石牌鮑魚可獲得1次抽獎機會，購買10罐則可獲得10次抽獎機會。每張發票最多可抽獎10次。

- 得獎者公佈：得獎者將以電腦隨機方式抽出並由專人以電話聯絡。

活動受條款及細則約束。鑽石牌鮑魚可於各大海味參茸藥行有售。推廣生意競賽的牌照號碼：59487。

食品批發商 : Hong Kong Sea Harvest Limited

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讓我們一起享受來自南非的美味鮑魚，並參加這場精彩的抽獎活動吧！

SOURCE Hong Kong Sea Harvest Limited