5G二次創新，開啟商業成功新階段

陳浩表示：「中國5G的成功，來自於不斷探索、實踐與創新。正如瓦特改良蒸汽機開啟了工業革命，5G二次創新從用戶場景、網雲智融合、以及生態合作三個方面，加速商業變現落地，開啟商業成功新階段。」

場景創新：重構人群時空價值，加速網絡多維度變現

據統計，中國有1.5億直播註冊用戶，依托5G大上行和網絡優先接入能力，運營商滿足了直播人群「更高清、不卡頓」的特定需求，中國已有超過15家省級運營商發佈保障上行體驗的直播套餐。

隨著網絡能力不斷提升，還可以通過用戶級+業務級加速、確定性體驗、感知可視等新能力，把直播場景逐步延伸到更多場景、更多人群和更多應用。在場景中重構人群時空價值，加速網絡多維度變現。

融合創新：網雲智協同發展，打造業務新入口，賦能行業新物聯

新通話和雲手機作為個人數字業務入口，車聯網和視聯網作為行業聯接新機遇，已經探索出5G+雲+AI融合創新發展之路。

新通話疊加AIGC只是殺手級體驗的開端，未來將會孵化更多toC和toB高價值場景，比如可以把企業的傳統熱線電話升級為AI智能助理，新通話會更有趣，更便捷，也更有價值。

在體驗方面，雲手機已達到「類真機」體驗。接下來，通過畫面分辨率升級到2k，時延逐步降低到100ms。雲手機會更高清，更跟手，基本實現「真機」體驗。

在車聯網和視聯網場景中，RedCap技術可以提供性能、成本雙優的連接能力。當前，RedCap芯、模、端生態已成熟，可以支撐運營商快速打造行業標桿。通過連片網絡覆蓋，疊加切片及邊緣雲算力等新能力，不斷開發高價值應用，賦能包括智能製造、工業自動化等多個行業新物聯。

合作創新：推進端到端產業協同，激發視頻基礎業務流量

當前，消費者無論是看短視頻、長視頻還是視頻通話，分辨率很多是540p或720p，體驗都不夠好。從持續提升消費者體驗，充分發揮中國領先網絡能力的角度出發，華為在最近的「暢享高清中國，AI時代移動視頻高質量發展論壇」提出「共同邁入全高清新時代」倡議。同時，號召全行業推動裸眼3D內容、技術、體驗進一步突破，通過合作達成多方共贏。

5G商業成功，重構場景時空價值是變現重要方法，網雲智協同發展是業務戰略支點，推進新視頻合作是流量激發必由之路。在發言最後，陳浩表示，華為將全力支持運營商，推進5G二次創新，擁抱5G-A商用啟航，共同開啟5G商業成功新階段。

2024 MWC上海將於6月26日至6月28日在中國上海舉行。華為展區位於上海新國際博覽中心（SNIEC）N1館E10、E50展區。2024年是5G-A商用元年；以萬兆光網為標誌的F5G-A已經啟航；「網雲智」協同發展正在激發更豐富的數字化體驗、更泛在的智能化應用，華為將與全球運營商、行業精英、意見領袖等一起深入探討如何從繁榮的5G走向更加繁榮的5G-A時代，拓展運營商收入增長新空間，加速邁向智能世界。

欲瞭解更多詳情，請閱：https://carrier.huawei.com/cn/events/mwcs2024

SOURCE 華為