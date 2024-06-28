華為李鵬：擁抱5G-A，邁向體驗經營新時代

李鵬強調，高質量的供給是引領和創造新需求的重要源泉。以航空業的發展為例，70年代，航空公司通過提供商務艙、頭等艙等差異化客艙服務；推出VIP候機廳、第三方權益等個性化服務，開啟了航空業體驗經營的新篇章。過去，移動通信產業通過持續的技術演進和商業模式創新，取得了蓬勃的發展。當下，移動產業亟需提供「創新型供給」，把握5G-A技術演進、「網雲智」協同發展的契機，激發用戶的潛在需求，抓住新一輪產業躍升機遇，實現健康高速的增長。

確定性網絡體驗，激發用戶差異化潛在需求

不同人群對網絡體驗有著差異化的需求，譬如商旅人士、直播網紅、游戲玩家就分別關注網絡的下行速率、上行速率、以及網絡時延。5G-A在帶寬能力提升10倍的基礎上，通過無線QCI調度和GBR保障，以及核心網NWDAF對用戶和業務的智能評估和策略生成，可以實現隨時隨地的用戶體驗保障。運營商可以針對不同人群設計差異化的套餐包，提供個性化服務，來增加收入和提升高端客戶粘性。

雲手機聚合「聯接+算力+生態」，定義創新型供給新范式

基於大帶寬、低時延的5G網絡保障，以及按需部署的雲資源池能力，雲手機服務可以更好地滿足不同人群對於實時算力、數據隔離、互動協作的需求。比如，浙江移動聚合了算、網、雲的能力，發布「雲T卡」，用戶通過高清雲手機入口，可以一站式暢享短劇與會員內容權益。運營商通過提供1TB定向流量、高中低分級算力實現了多量綱變現，通過分享第三方權益，實現從前向經營到後向經營的擴展。

5G-A網絡能力升級，豐富toB場景的產商品

5G-A在上下行、時延、定位、確定性網絡等方面的能力增強，能夠使能已經落地的3萬多個行業專網進一步升級， 從生產輔助進入生產核心環節，創造更大的行業價值。在5G基礎網絡服務之上，運營商可以進一步提供網絡SLA保障服務，疊加高可靠網絡設計、邊緣智能、高精度定位等更多精細化的增值服務。在列車運行環節，利用隧道內的高精度定位能力，並結合5G視頻自動巡檢、AI車輛檢測等應用，實現全列車線路的智慧運維。

「通+感+數」能力聚合，探索低空經濟新場景

5G-A首次在移動網絡引入感知能力，通過通感一體，一網兩用，實現無人機的跟蹤定位、測距測速和成像識別等功能。5G-A通感一體網絡助力低空物流提升30%的飛行效率、節省50%的配送時間。而運營商可以從傳統號卡、流量銷售，擴展提供網絡體驗保障服務，並可以按航道提供感知、集成、數據管理與分析等增值服務。

2024 MWC 上海於6月26日至6月28日在中國上海舉行。華為展區位於上海新國際博覽中心（SNIEC）N1館E10、E50展區。2024年是5G-A商用元年；以萬兆光網為標志的F5G-A已經啟航；「網雲智」協同發展正在激發更豐富的數字化體驗、更泛在的智能化應用，華為與全球運營商、行業精英、意見領袖等一起深入探討如何從繁榮的5G走向更加繁榮的5G-A時代，拓展運營商收入增長新空間，加速邁向智能世界。

欲了解更多詳情，請閱:https://carrier.huawei.com/cn/events/mwcs2024

SOURCE 華為