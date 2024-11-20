北京聯通聯合華為發佈全球首個5G-A規模立體智慧網

北京聯通持續推動5G-A規模組網示範，攜手華為在北京建成全球超大規模5G-A 3CC商用網絡，覆蓋體育場館、學校、景區、地鐵、商圈及居民區等多種重點場景，實現北京四環內及城市副中心等區域連續覆蓋，5G-A生效比超過85%，為沉浸式視頻、超高清直播、雲遊戲等業務提供了強大的5G-A 3CC網絡能力支撐。同時，北京聯通將5G-A 3CC網絡能力與傳統電話亭結合，實現一鍵導航、一鍵叫車、一鍵報警、一鍵送醫等服務，惠及北京千萬人口。

全球最「厚」高低頻立體組網，賦能5G-A城市更新綜合體

北京聯通攜手中赫集團、吉特沃斯-工體元宇宙、華為在工人體育場打造了全球領先的5G-A立體組網超級網絡。在工體內外5G-A 3CC站點規模部署的基礎上，實現全球最「厚」的5G-A萬兆協同組網，實測達到11.2Gbps的下行峰值速率，可有效滿足工體6.8萬觀眾同時流暢觀看1080p高清視頻。上行峰值速率可達4Gbps，使能央視超高清淺壓縮等業務，助力智慧辦賽。此外，北京聯通在車聯網、物聯、XR分離渲染等方面積極創新實踐，展現了5G-A網絡賦能千行百業的潛力。

「5G-A萬兆」低空經濟創新基地，推動延慶低空產業發展

在長城景區，北京延慶區政府與北京聯通密切合作，大規模部署了5G-A萬兆基站，實現了對長城區域地面和低空的連片覆蓋，滿足300米以下的空地一體覆蓋。通過高低頻協同組網，提供高可靠、高質量的確定性網絡，在低空旅遊、低空物流、低空應急救援、景區保護等場景中深入探索，助力低空經濟的高質量發展。

5G-A站點全流程自動化，分鐘級開通，AI驅動智能優化

北京聯通基於5G智能運營平台，在輕量化的場景下，建立了一套完整的5G-A站點端到端自開通流程，5G-A基站開通歷時從天級縮短到分鐘級，0次人工干預，顯著降低了網絡安全風險。同時，結合AI實現開通優化、業務優化、迭代巡優，構建基於用戶業務大數據的5G-A基站全流程自動優化。作為全球首個實現輕量化場景下網絡自開通自優化的運營商，北京聯通還通過算力下沉至基站，實現了分佈式AI管理，構建雲邊協同的數智生態。

北京聯通副總經理楊力凡表示：「大帶寬將帶來用戶體驗的快速提升，只有網絡能力達到萬兆，才能讓人人千兆毫不費力。此次，我們給北京聯通的用戶帶來了5G-A規模立體智慧網，實現了5G-A全域點亮。我們有信心，基於華為先進技術和北京聯通的智慧運營能力，未來將持續為用戶提供加倍『京』彩的網絡體驗。」

華為5G<E TDD領域總裁李捷表示：「在北京聯通5G Capital項目邁入第五年之際，從年初的5G-A全球規模示範，到今天5G-A規模商用點亮全城、並發佈全球首個5G-A立體智慧網，我非常榮幸能夠通過華為全新的5G-AA解決方案支撐北京聯通在全球5G-A網絡建設上保持領先。華為將持續創新，助力北京聯通打造一張普惠的5G-A高質量網絡，擁抱移動網絡AI時代的更多機遇。」

SOURCE 華為技術有限公司