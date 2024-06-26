擁抱5G-A元年，開啟移動AI時代，引領智能世界

26 6月, 2024, 17:17 CST
上海2024年6月26日 /美通社/ -- 華為以「引領智能世界」 為主題，攜領先的「5G-A商用體驗之旅」亮相2024 MWC 上海，以豐富的產品和解決方案展示，契合5G-A商用和AI入端的主題碰撞，開啟移動AI時代。展會期間，華為攜手全球5G-A先鋒運營商達成邁向5G-A時代的六項共識；與運營商及行業客戶、組織機構一同發起「AI時代移動視頻高質量發展聯合倡議」；並攜手全球運營商和產業共議F5G-A、Net5.5G發展路徑。2024年，中國及中東等區域的領先運營商已開始部署5G-A網絡，並且部分運營商發布了基於5G-A的差異化體驗套餐。
華為常務董事、ICT基礎設施業務管理委員會主任汪濤在大會上發表了「加速5G-A發展，開啟移動AI時代」的主題演講，他表示：「本月恰逢中國5G商用五周年，五年來，5G商用成果顯著，對全球移動產業的影響前所未有。2024年，5G-A商用元年和AI入端元年碰撞，將開啟『移動AI時代'，讓智能化服務無處不在。移動AI時代將帶來人機交互、內容生產、移動終端三個方面的重要變革，為人類社會註入全新的活力，也給移動產業帶來廣闊的機遇。我們需要從『Networks for AI』 和『AI for Networks』 兩個維度加速5G-A發展，共同創造移動AI時代的商業新價值。華為期待與產業界攜手，共同抓住移動AI時代的巨大機遇，構建美好的智能世界。」
目前，全球5G用戶規模已突破18億，運營商已兌現5G第一波紅利。面向消費者，新通話、雲手機、裸眼3D等對速率、時延等提出了新的要求。面向行業，RedCap生態已成熟；P-IoT無源物聯面向更廣闊的市場；車聯對上行提出更高要求；全場景驅動千億連接，新業態驅動產業升級帶來第二波紅利。
邁向5G-A時代，領先運營商正在行動，全球30+家運營商已完成5G-A技術驗證；在終端設備方面，全球有近20款手機支持多載波聚合，多個機型已經支持了默認開啟該功能；在商業應用方面，全球近10家運營商已宣布了5G-A的商用計劃，包括推出5G-A套餐等服務；中東、中國等多家運營商已開始按照下行5Gbps目標進行5G-A三載波聚合（3CC）規模組網部署，運營商的經營方式在向5G-A演進的過程中逐步引入體驗經營的新模式。
2024 MWC 上海於6月26日至6月28日在中國上海舉行。華為展區位於上海新國際博覽中心（SNIEC）N1館E10、E50展區。2024年是5G-A商用元年；以萬兆光網為標誌的F5G-A已經啟航；「網雲智」協同發展正在激發更豐富的數字化體驗、更泛在的智能化應用，華為與全球運營商、行業精英、意見領袖等一起深入探討如何從繁榮的5G走向更加繁榮的5G-A時代，拓展運營商收入增長新空間，加速邁向智能世界。
欲了解更多詳情，請閱:https://carrier.huawei.com/cn/events/mwcs2024
SOURCE 華為
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