擁抱5G-A元年，開啟移動AI時代，引領智能世界

上海2024年6月26日 /美通社/ -- 華為以「引領智能世界」 為主題，攜領先的「5G-A商用體驗之旅」亮相2024 MWC 上海，以豐富的產品和解決方案展示，契合5G-A商用和AI入端的主題碰撞，開啟移動AI時代。展會期間，華為攜手全球5G-A先鋒運營商達成邁向5G-A時代的六項共識；與運營商及行業客戶、組織機構一同發起「AI時代移動視頻高質量發展聯合倡議」；並攜手全球運營商和產業共議F5G-A、Net5.5G發展路徑。2024年，中國及中東等區域的領先運營商已開始部署5G-A網絡，並且部分運營商發布了基於5G-A的差異化體驗套餐。

華為常務董事、ICT基礎設施業務管理委員會主任汪濤在大會上發表了「加速5G-A發展，開啟移動AI時代」的主題演講，他表示：「本月恰逢中國5G商用五周年，五年來，5G商用成果顯著，對全球移動產業的影響前所未有。2024年，5G-A商用元年和AI入端元年碰撞，將開啟『移動AI時代'，讓智能化服務無處不在。移動AI時代將帶來人機交互、內容生產、移動終端三個方面的重要變革，為人類社會註入全新的活力，也給移動產業帶來廣闊的機遇。我們需要從『Networks for AI』 和『AI for Networks』 兩個維度加速5G-A發展，共同創造移動AI時代的商業新價值。華為期待與產業界攜手，共同抓住移動AI時代的巨大機遇，構建美好的智能世界。」